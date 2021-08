L’Età dell’Oro è alle porte, da Lara Pascolo un manuale per facilitare il Grande Risveglio

La sensazione oggi più diffusa sembra essere quella di vivere in un'epoca drammatica. Eppure Lara Pascolo, autrice del libro Vidya, il potere della conoscenza all'alba di una "Nuova Era" - speciale Età dell'oro (Giuliano Landolfi editore, 2021), sostiene che ci troviamo sulla soglia di una nuova dimensione luminosa, dominata dall'Amore, foriero di benessere e prosperità.

Verbania - La sensazione oggi più diffusa sembra essere quella di vivere in un'epoca drammatica: più di 4 milioni di morti nel mondo per Covid, milioni di posti di lavoro perduti o a rischio a causa di chiusure e restrizioni, tensioni sociali, incertezze sul futuro, gravi ripercussioni psicologiche sulle fasce più giovani della popolazione e non solo.

Eppure Lara Pascolo, autrice del libro Vidya, il potere della conoscenza all'alba di una "Nuova Era" - speciale Età dell'oro (Giuliano Landolfi editore, Borgomanero - NO, 2021, pp. 146, euro 18,00), sostiene che ci troviamo sulla soglia di una nuova dimensione luminosa, dominata dall'Amore, foriero di benessere e prosperità.

Padovana, collaboratrice di RCS Periodici e altri editori nazionali, Lara Pascolo vive e lavora a Verbania. È una ricercatrice spirituale con un'ampia formazione nell'ambito delle discipline olistiche e della naturopatia. Alle conclusioni enunciate – a prima vista sorprendenti - è giunta attraverso lo studio e la considerazione unitaria dei testi sacri alle religioni orientali (indo-vedica, in particolare) ed ebraico-cristiana, della filosofia e della scienza occidentali. Fonti della millenaria sapienza (cicli cosmici del tempo) e recenti scoperte scientifiche (fisica quantistica, bosoni, teoria delle Stringhe), seppur pur con lingue e linguaggi diversi, forniscono visioni convergenti dell'universo. Dove la materia non è altro che una forma di energia.



Vari segnali, tra cui il modificarsi della struttura atomica del Sole, indicano una imminente transizione planetaria verso un'Era illuminata sia sotto l'aspetto spirituale che tecnologico. Eventi di grande entità porteranno alla consapevolezza che tutto è Uno. "L'alba di ogni Nuova Era – scrive l'autrice - è sempre preceduta dall'ora più buia ed è sempre accompagnata da un periodo di crisi, afflizione, confusione e disordine in cui l'umanità è chiamata a superare alcune prove importanti per esaminare la coscienza, fare introspezione, crescere e auspicare finalmente un felice ingresso nel nuovo luminoso mondo". È come entrare in una stanza buia, chiusa da tempo: la luce, nel rischiararla, illumina gli strati di polvere, il disordine e la sporcizia finora nascosti dall'oscurità, consentendo un'energica opera di pulizia. Non a caso, Vidya in Sanscrito significa proprio "sapere" o "conoscenza", "vedere la Verità". La conoscenza serve a elevare il livello di coscienza. E questo, ad elevare l'uomo.



Nella Nuova Era saranno assicurati "il rispetto dei diritti universali e il pieno sviluppo psicofisico di ogni essere umano in armonia con l'ordine etico della creazione rivoluzionando l'intero sistema educativo e di pensiero, la giustizia, le scienze e le applicazioni tecnologiche, l'economia, l'ecologia, la cultura, la società. Essa promuove i diritti umani, la moralità, la solidarietà, lo spirito di cooperazione tra le comunità e le nazioni, la libertà, il diritto e il dovere di ogni cittadino del mondo di agire la propria indipendenza affrancandosi da qualsiasi sistema di potere predatorio alla base di ingiustizia, schiavitù, inganno, oppressione dei popoli, e da qualsiasi forma di ricatto morale, controllo ossessivo-coercitivo e violento sulla persona umana".



Per prepararsi a entrare nel nuovo mondo è necessario che l'umanità si evolva seguendo le direttrici dell'Amore e della Spiritualità. Nei sette capitoli di cui il libro si compone, l'autrice condivide le varie attività che facilitano il Grande Risveglio individuale e collettivo. Prendere coscienza di sé e delle proprie potenzialità ancora sconosciute; rinascere alla spiritualità mediante la meditazione e la preghiera; conoscere le leggi cosmiche, il legame tra il Tutto e l'Uno, le fonti di energia vitale (Chakra), l'auto-guarigione, l'architettura olistica (Vastu Shastra), ecc. sono solo alcune delle pratiche e delle discipline che accompagnano e supportano la crescita e lo sviluppo della coscienza fino alla piena consapevolezza e realizzazione del Divino nell'essere umano. Il libro, pensato per gli operatori olistici e i naturopati, è adatto grazie alla chiarezza dell'esposizione per tutti coloro che intendono avvicinarsi a queste discipline.



