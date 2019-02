La blockchain Made in sud in scena a Milano

Un talk a cura della PMI iInformatica al Dssr2019 sulla rivoluzionaria tecnologia di certificazione temporale

‘Blockchain oriented system for the management of processes’ è il titolo del talk che la PMI innovativa siculo-lucana iInformatica presenterà alla conferenza internazionale DSSR2019 a Milano. La conferenza Dssr2019 organizzata dall’Università degli Studi di Milano Bicocca è l’occasione per confrontarsi sulle principali tematiche di innovazione tecnologica fra cui Machine Learning, Social Data Analysis e Crowd computing. In tale contesto si colloca la rivoluzione introdotta dai sistemi basati su blockchain. La blockchain è una tecnologia rivoluzionaria per la certificazione temporale delle fasi di processi aziendali utile in ottica di monitoraggio e rispetto della compliance. Scopo del talk della iInformatica è presentare casi concreti di applicazione di blockchain (di tipo permissioned) sperimentate in aziende del Mezzogiorno (Puglia e Basilicata) relative a contesti quali la distruzione certificata dei documenti cartacei, la sicurezza antincendio, le attività di workflow e project management in ottica BIM, le attività di ispezione effettuate dagli istituti di vigilanza e la certificazione dei servizi luxury. Un talk che conferma la presenza di brillanti realtà del Mezzogiorno che innovano per diventare maggiormente competitive nel contesto internazionale.