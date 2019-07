La cartomanzia: arte divinatoria dagli albori ai giorni nostri

La cartomanzia è un'arte divinatoria che si basa sull’interpretazione delle carte, utilizzate come supporto per la divinazione. Come per la maggior parte delle pratiche facenti parte delle arti divinatorie, per definire il presente e conoscere il futuro, anche la cartomanzia basa le sue fondamenta nell'utilizzo delle carte. Esse vengono, quindi, utilizzate in diverse discipline tra cui i famosi tarocchi di Marsiglia o l'oracolo di Belline. Per tutte le pratiche in Cartomanzia, la lettura si basa sull'interpretazione delle figure impresse sulle carte. Leggendo questo articolo potrai saperne di più sulla cartomanzia.

La cartomanzia, come suggerisce il nome, è un'arte divinatoria che si basa sull’interpretazione del disegno impresso sulle carte, utilizzate come supporto per la divinazione. L'obiettivo è di evidenziare alcuni elementi importanti del futuro di coloro che si rivolgono al chiromante o cartomante, per mettere in luce e capire meglio il loro futuro.



Coloro che sentono il bisogno di avere delle risposte sul futuro, in tutti gli ambiti della vita, possono ricorrere alla cartomanzia.

Come ogni divinazione, fondamentale per un buon consulto è la capacità straordinaria del cartomante di percepire i sentimenti o le vibrazioni che la persona emana nel momento in cui sceglie le carte. Queste verranno interpretare, mettendo in relazione i soggetti e la disposizione delle figure presenti su di esse. Diversamente dalla chiaroveggenza, che richiede un dono particolare, la cartomanzia, o più precisamente l'accuratezza delle previsioni nella cartomanzia, si basa sull'esperienza e sulla pratica meticolosa del cartomante. Essa è un'arte che si impara nel tempo, con l’esperienza.

La pratica della cartomanzia, che risale all'antichità, deve seguire alcune regole fondamentali, per enfatizzare il lato mistico della consultazione. Infatti, il cartomante deve necessariamente usare la sua mano sinistra per scegliere le carte, partendo da sinistra a destra. Le carte devono anche essere posizionate in modo che la faccia sia rivolta verso il basso.



La cartomanzia dagli albori ... fino ai giorni nostri

Quest'arte divinatoria è stata praticata sin dalla notte dei tempi. Era molto popolare in Europa, in particolare in Spagna sin dal XV secolo, mentre in Italia nel XVI secolo. Fu durante il diciottesimo secolo che la pratica della cartomanzia raggiunse il suo apice in Francia, dove tutt’ora quest'arte continua ad essere praticata.

Nel resto del mondo, la cartomanzia è l'arte divinatoria più praticata nei paesi con una forte influenza spagnola, come in America centrale e in America Latina.



Esistono diversi tipi di cartomanzia, ma i più comuni sono:

• I tarocchi di Marsiglia, un insieme di figure, decorate con immagini allegoriche, distinte in 22 e 56 carte, suddivise in Arcani Maggiori e Arcani Minori,

• Il gioco di Miss Lenormand, che si presenta in due mazzi di carte: il primo è composto da 54 carte e il secondo, più comune, composto da 32 carte. Questo gioco prende il nome dalla famosa cartomante Anne-Marie Lenormand, che visse in Francia nel XVIII fino alla metà del XIX secolo.

• l'oracolo di Belline, è composto da 53 carte divise in 7 gruppi di 7 carte che contiene il simbolismo dei 7 pianeti fondamentali (Sole, Luna, Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno), più 3 carte senza riferimento planetario.

Il classico gioco di carte, composto da 32 carte suddivise in 4 colori (picche, cuori, diamanti e trifoglio) è anche usato come supporto nella cartomanzia.



Tutto riguardo l'interpretazione delle carte

A differenza della chiaroveggenza che si basa sulla capacità extrasensoriali di percepire ciò che non è ovvio per la persona comune, la cartomanzia è un'arte divinatoria che si apprende. Chi lo pratica però deve avere una mente aperta e obiettiva per poter interpretare correttamente le figure e i colori.

L'accuratezza delle previsioni si basa sul significato dei colori, delle figure e anche della posizione delle carte che possono essere dritte o capovolte. Nella cartomanzia, è molto diffuso il sistema di personificazione; che consiste nell'associare un personaggio con i colori e le figure delle carte. Per esempio, nel gioco delle 32 carte classiche, i "cuori" indicheranno qualcuno con i capelli chiari (biondo, castano chiaro o rosso). Il "trifoglio" rappresenterà qualcuno con i capelli scuri (marrone scuro, marrone o nero). Il "Re" e il "Signore" identifica una persona di età pari o superiore a trentacinque anni; mentre i "Valet" e gli "Otto" si riferiscono a individui di età inferiore ai trentacinque anni.



Cartomanzia online: è affidabile?

La cartomanzia, come altre arti di divinazione, può essere fatta online. Per questo, è disponibile il nostro servizio professionale di cartomantidellaverita.it; il miglior sito online di cartomanti di cui puoi fidarti per ricevere un consulto online come se fossi di fronte ad un cartomante.

Per garantire l'affidabilità delle risposte, ti consigliamo di affidarti ai nostri esperti cartomanti che sapranno interpretare correttamente e in maniera veloce le carte.



I vantaggi della cartomanzia per telefono

La cartomanzia per telefono è particolarmente interessante quando si ha la necessità di avere delle risposte immediate a delle importanti domande che possono tormentare per tutto il giorno. Questo nuovo modo di leggere le carte funziona per molte ragioni: velocità, semplicità, riservatezza, anonimato ... Ma soprattutto è affidabile se si scelgono dei professionisti seri.





Grazie alle risposte che riceverai, potrai non solo riesaminare il tuo modo di vedere la situazione che stai vivendo. Potrai anche adottare un atteggiamento positivo, seguendo il miglior consiglio che ti verrà dato dal nostro cartomante di fiducia.



Inoltre, le offerte di cartomanzia per telefono aumentano di giorno in giorno e si adattano alle richieste dei clienti. Infatti, puoi fare qualsiasi domanda inerente a diversi tipo di situazione. Domande sull'amore e sulle relazioni, sul denaro e su tutti gli aspetti finanziari; sui bambini e le relazioni familiari, sul lavoro e situazioni professionali e anche su tutti i tipi di progetti di vita (acquisto di abitazioni, vendita di immobili, mutui, ecc.)

E anche se non hai il tempo per fissare un appuntamento, se il dubbio ti assale e vuoi avere comunque una risposta nell'immediato, avrai la certezza del supporto dei professionisti