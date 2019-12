A due anni di distanza ritorna a Sorrento la band La Maschera

Venerdì 10 Gennaio 2020 ore 20:00

La Maschera in concerto

Teatro Tasso – Piazza S.Antonino, Sorrento (NA)



Negli ultimi due anni la band non si è mai fermata ed ha portato la sua musica su e giù per la penisola e non solo, dopo la vittoria al Premio Andrea Parodi, La Maschera è partita per un mini tour in Portogallo, uno in Canada ed uno in Corea del Sud. Quest’estate ha suonato sui palchi dei principali festival nazionali ed internazionali tra cui il Giffoni, il Folkest, l’Home Festival di Venezia e lo Sziget di Budapest.

Oltre 100 i concerti in giro per la Campania e per tutta Italia, con il sold-out al Teatro Bellini per

Parco Sofia tour e relativo mega concerto alla Casa della Musica in Napoli al Teatro Palapartenope.



L’evento è a scopo benefico, il ricavato del concerto sarà devoluto in beneficenza dalla venerabile Arciconfraternita di Santa Monica alla Caritas cittadina a favore della mensa e del centro d’ascolto. L’obbiettivo è di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche umanitarie.



Per info: tel. 3282005169

https://www.facebook.com/FadeInRecordingAndLiveStudio/