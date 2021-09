La multinazionale spagnola Angulas Aguinaga acquisisce Deligusti e consolida la sua posizione sul mercato italiano

• Questa azione rappresenta un ulteriore passo nell'internazionalizzazione dell'azienda spagnola, che è riuscita a consolidare la sua presenza in Italia, sia in termini di produzione sia di marketing e distribuzione • La leadership di Deligusti® nei prodotti marinati, insieme all'esperienza, all'innovazione e al track record di Angulas Aguinaga nel settore della pescheria, sono stati fondamentali nel determinare la chiusura di questa operazione

Angulas Aguinaga, multinazionale alimentare con sede in Spagna, ha acquisito l'azienda italiana Deligusti®. L’operazione permetterà ad Angulas Aguinaga di consolidare il suo impegno e la sua espansione nel mercato italiano, oltre a rappresentare un ulteriore passo avanti nei piani di internazionalizzazione che l’azienda ha in questo paese.



Infatti, questa operazione rientra nel piano strategico 2020-2025 di Angulas Aguinaga lanciato lo scorso anno e chiamato "Nos salimos", per distinguersi nella sezione ittica, uscire dal solo settore del pescato ed espandersi verso l'Europa. In questo senso, l'acquisizione di Deligusti®, azienda con sede a Milano e leader nei prodotti marinati, consentirà all'azienda di ampliare la propria gamma prodotti.



L'amministratore delegato di Deligusti®, Umberto Spreafico, che continuerà a guidare l'azienda in Italia, ha sottolineato che: "L'esperienza di Angulas Aguinaga nella categoria del pescato e il suo know-how nella costruzione di valore del brand, aiuteranno Deligusti a continuare la sua crescita, rafforzando così la sua leadership nelle categorie in cui operiamo".



Inoltre, Ignacio Muñoz, CEO di Angulas Aguinaga, ha dichiarato che: "Alla fine del 2019 abbiamo iniziato il nostro percorso di internazionalizzazione nel mercato italiano con l’acquisizione della società Riunione®. Con l’acquisizione di Deligusti, non solo rendiamo l'Italia il nostro secondo mercato più importante, ma rafforziamo anche la nostra vicinanza al consumatore italiano".



Questa operazione sarà vantaggiosa per entrambi i marchi, poiché la leadership di Deligusti® nei prodotti marinati e in altre categorie ittiche, insieme all'esperienza, all'innovazione e al track record di successo di Angulas Aguinaga nella moderna pescheria, rendono questa nuova realtà una multinazionale solida sul territorio italiano.



Angulas Aguinaga

Angulas Aguinaga ha l’obiettivo di diventare una multinazionale alimentare, secondo il piano strategico della società 2020-2025. La missione dell'azienda è quella di rivoluzionare l’alimentazione, con prodotti convenienti, innovativi e di altissima qualità sempre al servizio del consumatore. Krissia®, La Gula del Norte®, Aguinamar®, Angulas Aguinaga Profesional, Royal® e Riunione® sono i principali marchi commercializzati dall'azienda. Il suo costante impegno per l'innovazione l'ha resa la prima azienda alimentare al mondo ad essere certificata ISO 22000.



Deligusti®



Deligusti si afferma nel panorama italiano come azienda di produzione e distribuzione nel settore dei marinati ittici e dei prodotti della terra. Focalizzata esclusivamente alla Grande Distribuzione italiana ed estera, con i propri brand Deligusti Mare e Deligusti Terra. Certificata IFS Higher Level, è oggi partner nella produzione a marchio privato delle maggiori catene distributive, know-how che ha permesso all’azienda di aprirsi più facilmente anche a nuovi mercati europei e non.