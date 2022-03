La Pasqua è made in Loison: le Colombe più buone spiccano il volo dai forni dell’Antica Pasticceria verso le tavole Pasquali

Loison rinnova la Colomba al caramello salato e punta su nuove confezioni in latta Nell’offerta dei prodotti Loison1938, la storica Pasticceria di Costabissara (Vi) resta inconfondibile il più amato dei dolci primaverili di pasticceria: la Colomba Classica che mantiene i sapori della tradizione in un connubio di leggerezza e bontà, grazie alla lievitazione naturale e un impasto morbido e soffice ricco di canditi di Arance di Sicilia, per la Pasqua 2022 lancia le dolci proposte

Una dolce novità, ecco la Colomba al caramello salato



Ogni elemento di questa Colomba concorre ad accentuare la propria bontà:

dall’impasto arricchito da gocce di cioccolato al latte e farcito con crema di caramello salato, alla copertura con glassa di cioccolato bianco al caramello e Nocciole Piemonte Igp, operazione che viene fatta rigorosamente a mano.



L’Ispirazione tra caramel au beurre salé, toffee e dulce de leche



In Francia la ricetta del caramel au beurre salé è stato un colpo di genio del Maître Chocolatier e Caramélier Henri Le Roux, di Quiberon in Bretagna, quando nel 1977 ebbe l’azzeccatissima idea di aggiungere burro salato di Normandia e panna allo zucchero caramellato; nel mondo anglosassone sono tutti pazzi per il Toffee, il cui nome deriva dalla alterazione di “taffy”, la tipica caramella gommosa per bambini; tra Spagna Portogallo e soprattutto in America del Sud spopola il Dulce de Lece, nato per caso da una pentola piena di latte zuccherato lasciato incautamente sul fornello.

Denominatori comuni sono sempre e comunque 3 ingredienti: zucchero, burro e panna.



Caramello salato: una ricetta di successo made in Loison



Il caramello salato che farcisce la Colomba Loison è realizzata su ricettazione di Dario Loison, in cui è stata fortemente ricercata la stabilità e l’equilibrio tra dolce e salato, quest’ultimo gusto garantito dal sale marino integrale di Cervia. E’ un gusto che perpetua il grande successo invernale del caramello salato iniziato nel 2018 con il Panettone Nerosale, seguito nel 2019 con il Pandoro al Caramello salato.

Ogni elemento di questa Colomba concorre ad accentuare la sua piacevolezza: dalla copertura di cioccolato bianco al caramello e Nocciole Piemonte Igp all’impasto arricchito da gocce di cioccolato al latte e crema di caramello al burro salato. La copertura al cioccolato bianco è realizzata a mano e avviene dopo la cottura al forno.

La colomba al Caramello salato fa parte delle collezioni Genesi e Latta (1kg), linea TOP, e interpreta il cosiddetto “Made in Loison” utilizzando i migliori ingredienti base: latte e burro di montagna lavorati freschi, uova di allevamenti sicuri, mandorle italiane di prima scelta, zucchero italiano di prima scelta e sale marino integrale di Cervia oltre alla Vaniglia Mananara del Madagascar (presidio Slow Food).



Da una ricerca continua del buon gusto nascono le più sfiziose Colombe by Loison, un’inebriante miscela di sapori raffinati e profumi invitanti in grado di stupire i palati fini, eccone alcune:



Colombe gocce di cioccolato - Per i palati più golosi, una colomba artigianale dal gusto ricco e avvolgente



La Colomba pasquale con gocce di cioccolato è un dolce a pasta morbida, ottenuto per fermentazione naturale da Lievito Madre, avente forma irregolare ovale, che ricorda la colomba. La pasta è soffice e ben alveolata, arricchita da golose gocce di cioccolato fondente. La superficie è ricoperta con glassa al cacao e decorata con granella di zucchero



Colombe allo zabaione - Ricetta creativa dal gusto inconfondibile



La Colomba artigianale allo Zabaione Loison sorprende per l'impasto è soffice e ben alveolato, abbondantemente farcito di spumoso zabaione e arricchito da scorze di arance d Sicilia candite. Il sapore agrumato delle scorze di arancia si fonde con la dolcezza della crema allo zabaione 100% Made in Loison. La superficie è ricoperta da una fragrante glassa, decorata con granella di zucchero e mandorle italiane.



Colomba al Mandarino Di Ciaculli - Ricetta classica del Nord che si fonde splendidamente coi sapori di un tipico e pregiato prodotto siciliano



La Colomba al Mandarino Loison si distingue per il gusto inimitabile dato dall'intensità agrumata del mandarino Tardivo di Ciaculli, Presidio Slow Food.

Dolce a pasta morbida, ottenuto per fermentazione naturale da pasta acida, avente forma irregolare ovale, che ricorda la colomba. La pasta è particolarmente soffice per l'utilizzo di latte, burro e panna freschi, ha una buona alveolatura ed è arricchita da pezzetti di Mandarino Tardivo di Ciaculli. Le note agrumate del mandarino incontrano la dolcezza dell'uvetta sultanina di prima scelta e Vaniglia naturale Mananara del Madagascar*. La superficie è ricoperta da glassa decorata con granella di zucchero e mandorle.



Colomba Pesca e Nocciole in latta. La Colomba pasquale è custodita all’interno di bellissime confezioni in latta edizione limitata



La Colomba pasquale Pesca e Nocciole è un dolce a pasta morbida, ottenuto per lievitazione naturale da pasta acida e ben 72 ore di paziente lavorazione artigianale. La pasta è particolarmente soffice per l’utilizzo di burro, latte e panna freschi, ha una buona alveolatura ed è arricchita di pesche candite e Vaniglia naturale Mananara del Madagascar* (*Slow Food Presidium). La superficie è ricoperta con una preziosa glassa ricca di croccanti nocciole "Piemonte" IGP e granella di zucchero.



Colomba Classica A.D. 1552 in Cappelliera



La Colomba artigianale Classica a.D. 1552 è il dolce della tradizione pasquale, frutto di 72 ore di paziente lavorazione artigianale. La sua pasta è morbida, ha una buona alveolatura ed è ottenuta per fermentazione naturale da Lievito Madre. È particolarmente soffice, utilizzando burro, latte e panna freschi e uova fresche da allevamento a terra. La Colomba pasquale classica è arricchita di scorze di arance di Sicilia candite e Vaniglia naturale Mananara del Madagascar. La superficie è ricoperta con una fragrante glassa alle mandorle italiane e granella di zucchero.



Linea Pasticceria - Prelibata e inconfondibile



Le Colombe Linea di Pasticceria si distinguono per la qualità prelibata di tutti gli ingredienti garantiti Loison e per la speciale lavorazione, che avviene secondo i sistemi più moderni ed avanzati, ma nel rispetto dei lunghi e lenti tempi di lievitazione tipici dell’antica tradizione pasticcera italiana.



Linea Top - Ingredienti eccellenti



Le Colombe della Linea Top Loison si distinguono per la scelta di ingredienti pregiati, di qualità superiore, tutti con certificazione di origine controllata. Agli ingredienti base si affiancano poi altri preziosi prodotti aromatici selezionati con particolare cura e creatività: dai profumati vini italiani, ai canditi delle Arance di Sicilia o del Cedro di Diamante di Calabria o a quelli esclusivi del Mandarino Tardivo di Ciaculli, del Fico di Calabria e del Chinotto di Savona.



Linea Magnum - Le colombe Grande formato



Le colombe Loison della linea Magnum sono disponibili in formato di due, tre, cinque e dieci chili. Fanno parte di una produzione limitata destinata alle grandi occasioni: pranzi di Pasqua, eventi, feste aziendali. L'incarto trasparente è di grande impatto e lascia intravedere il prodotto. Si aggiunge poi anche l'elegante confezione in cartone decorato, con manici in corda dorata.



Linea Tuttigiorni - Bontà per ogni occasione



Pensata per un consumo quotidiano, la Linea Tuttigiorni rappresenta un’idea semplice per arricchire di gusto ogni momento della vita domestica. Gli ingredienti sono di qualità garantita Loison e il gusto è reso distinguibile dalla leggera grafica riportata sulla parte superiore della confezione.



Tutte le colombe Loison sono racchiuse in eleganti e romantiche confezioni in cartoncino, in tessuto, in astucci, nella cappelliera e nella latta. Il design delle confezioni è opera della moglie di Dario Loison, Sonia Pilla - art director - che, quale responsabile dell’immagine, si occupa di rivestire con eleganza e raffinatezza, la vasta produzione di prodotti con incarti, disegni e confezione della linea “Sonia Design” e rende ancora più preziosi gli squisiti prodotti che ogni anno l’ingegnosa operosità di Dario elabora e propone. Come per la Pasqua e per le tante feste che abbracciano quest’anno. Perchè, con la produzione di Loison Pasticcieri dal 1938, è festa tutto l’anno.



