La Primavera de I Piccoli Musici Estensi comincia con Milano

CONCERTO

Sabato 19 Marzo 2022 h. 18.00



Sala delle Colonne

Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci

(Via S. Vittore 21 – 20123 Milano)



Orchestra in Erba

Direttore Paolo Casiraghi



Concerto benefico con musiche classiche di W.A. Mozart (Divertimento K205 per archi e fiati), Haydn (Sinfonia dei giocattoli), F. Schubert (III Sinfonia) eseguite dai giovani dell’Orchestra in Erba, composto da un numeroso gruppo dei ragazzi di Associazione ImmaginArte, diretta dal maestro Paolo Casiraghi.

Carlo Taffuri ha seguito tutta la fase di preparazione degli archi.

Lettura di bellissime favole di Leonardo da Vinci sulla natura, uguaglianza e pace da parte di Giorgio Galimberti.

Presenta Paolo Foschini del Corriere della Sera.



Evento benefico a favore dell’educazione artistica e scientifica dei ragazzi delle periferie di Nairobi (Kenya) in collaborazione con Action for Children in Conflict.



Orchestra in Erba nasce per creare un’orchestra sinfonica giovanile costituita da giovani musicisti diplomati/diplomandi e dagli studenti dei partner effettivi di progetto:

Accademia Europea di Musica APS - Erba

Associazione ImmaginArte APS - Varese

Il Setticlavio APS - Milano

e da giovani musicisti esterni provenienti da realtà pubbliche e private del territorio



Orchestra in Erba rientra nell’ambito del progetto ID 2296398 approvato e finanziato con DDUO n. 16298/2020 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso Regione Lombardia



Prenotazioni e Biglietti

15:00 – 16:30: Laboratorio per bambini di età 6-12 anni e ragazzi di età 13-18 anni: prenotazioni per email a info@carano4children.org

18:00-19:30: Concerto dell’Orchestra in Erba, diretta da Paolo Casiraghi

Eventi presentato da Paolo Foschini, Corriere della Sera



Biglietti prenotabili tramite email a info@carano4children.org o acquistabili tramite Eventbrite (https://www.eventbrite.com/e/leonardo-4-children-2022-milan-concert-tickets-268772193867).



Ingressi:

Adulti 20 €/15 €

Ragazzi età 11-18 10 €

Bambini età 0-10 gratis