La quarta tappa del Grand prix regionale di burraco dell’U.S. Acli a Castelraimondo

CASTELRAIMONDO – E’ in programma per domenica 23 giugno la quarta tappa del Gran prix regionale di burraco dell’U.S. Acli.



L’iniziativa, che proseguirà per tutto il 2019, sta coinvolgendo tantissimi appassionati del gioco, sono infatti già più di 130 le persone che si sono iscritte alla manifestazione e che provengono anche da Umbria Lazio ed Abruzzo.



Dopo le prima tre tappe della manifestazione nella graduatoria al primo posto c’è Bruna Pierpaoli con 177 punti, a seguire Sandro Ferretti con 172, poi Massimo Fileri e Roberta Raffaeli con 141, Arnaldo Santoni con 139, Giuliana Mandolini e Massimiliano Mosca con 137, Michele Pellegrini con 134, Catia Orazi con132. E Mariano Cacciatore con 130,



L’albo d’oro della manifestazione comprende: Massimiliano Mosca (2015 e 2016), Bruna Pierpaoli (2017), Anna Maria Girlanda ed Antonio Trotta (2018).



La manifestazione del 23 giugno si svolgerà presso il Relais Borgo Lanciano, in località Lanciano 5, a partire dalle ore 16 (con accreditamento delle coppie che prenderà il via alle 15.30).



In occasione della manifestazione gli appassionati del gioco del burraco potranno approfittare per ammirare la splendida “Infiorata” e visitare il mercatino dei fiori e dei prodotti tipici.



Su prenotazione è possibile anche fare pranzo insieme (a buffet, bevande incluse, euro 20 presso Relais Borgo Lanciano).



Ulteriori informazioni sulla manifestazione possono essere acquisite grazie alla pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche o sul sito www.usaclimarche.com .