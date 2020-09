La Settimana europea dello sport e la Settimana europea dello sviluppo sostenibile fanno tappa a Venarotta

giovedì 24 settembre con una iniziativa targata U.S. Acli

Giovedì 24 settembre la Settimana europea dello sport (23/30 settembre) e la Settimana europea dello sviluppo sostenibile (20/26 settembre) fanno tappa a Venarotta.



Nell’ambito del progetto “Movimento & Salute”, diretto dal professor Alessandro Esposto, si svolgerà infatti una camminata (l’ultima dell’edizione 2020), con partenza alle 21 dalla sede provvisoria del municipio in via Giorgi.



Le finalità del progetto “Movimento & Salute”, che viene organizzato dall’U.S. Acli provinciale e dalle amministrazioni comunali di Palmiano e Venarotta col sostegno della Regione Marche, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 386/2019 (Misura 7), coincidono con i due appuntamenti di dimensione europea che si stanno svolgendo in questi giorni.



La Settimana europea dello sport, infatti, intende promuovere lo sport e gli stili di vita sani e attivi al fine di incrementare il benessere fisico e mentale dei cittadini europei. Si tratta di una iniziativa giunta alla sesta edizione che, nonostante le limitazioni necessarie per il contenimento del Covid19, la Commissione Europea ha voluto riproporre.



Nell’ambito della “Settimana europea dello sviluppo sostenibile”, invece, si intende promuovere la conoscenza tra i cittadini degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. Tra questi obiettivi c’è anche quello di assicurare il benessere ed una buona salute a tutti.



Ed è possibile stare in buona salute praticando regolarmente attività fisica come raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità.



Ai partecipanti alla camminata si consigliano abbigliamento e calzature comode, di portare una bottiglietta d’acqua ed una torcia elettrica.



Durante le attività del progetto “Movimento & salute” vengono applicati il protocollo e le linee guida dell’U.S. Acli nazionale di contenimento Covid 2019.



Per maggiori informazioni alle attività, che sono di carattere gratuito, si possono consultare la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche e il sito www.usaclimarche.com oppure si può chiamare il numero 3204845653).