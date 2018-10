“La Sportiva 90th: una storia di alpinismo, passione, innovazione” è il miglior racconto d’impresa 2018. Premiazione a Verona il 17 ottobre

Si svolgerà il 17 ottobre 2018, all’Università di Verona, la cerimonia di consegna del Premio OMI 2018 per la miglior monografia istituzionale d’impresa, andato quest’anno a La Sportiva Spa. A completare l’evento, la tavola rotonda “Non buttate quegli scatoloni! Contengono il nostro futuro”, dedicata alla valorizzazione della memoria d’impresa ed inserita dal Ministero dei Beni Culturali nell’agenda del primo Anno Europeo del Patrimonio Culturale.

L’incontro, aperto al pubblico, avrà luogo presso il Polo Didattico Zanotto dell’Università di Verona, a partire dalle ore 16,00.

Interverranno alla tavola rotonda, con inizio alle 17,30: Jonathan Morris, Ordinario di Storia europea alla University of Hertfordshire (GB), Pamela Ferlin, direttrice di Ergo Sum Agency, Giorgio Montecchi, Presidente dell’Associazione Italiana Musei della Stampa e della Carta, Marco Montemaggi, per l’Associazione Nazionale Museimpresa, Andrea Montorio, fondatore e CEO di Promemoria, Francesca Pino, già Direttrice dell’Archivio Storico di Intesa Sanpaolo e coordinatrice del Gruppo Archivisti d’Impresa di ANAI. Modera Riccardo Borghero, dirigente Area Affari economici della Camera di Commercio di Verona.

Tra le 57 opere che hanno partecipato alla IV edizione del Premio OMI dell’Osservatorio Monografie d’Impresa, oltre al primo posto de La Sportiva, si sono classificate posto le Assicurazioni Generali, seguite da VELUX Italia. Sei menzioni speciali sono andate a TIM, per l’approccio creativo, a Matteo Scorsini Design (per l’opera realizzata per Lago Group) per il graphic design, a Mion Spa per le soluzioni produttive, all’Azienda Agricola Ca’ Rugate per la miglior biografia d’impresa, alla Gelateria Pampanin di Verona per la valorizzazione del fattore umano ed infine la menzione “Promemoria” per la valorizzazione dell’heritage aziendale è andata a Successori Reda Spa.

L’evento è patrocinato da: Regione del Veneto, Camera di Commercio di Verona, UPA – Utenti Pubblicità Associati, AIMSC – Associazione Italiana Musei della Stampa e della Carta, Assocarta, Assografici. Collaborano: Ascai, Ferpi, Assorel, Assocom, Unicom.

Come per le passate edizioni Montegrappa renderà onore ai vincitori con il dono di una prestigiosa penna mentre, per questa IV edizione, Promemoria srl di Torino ha indetto una menzione speciale per premiare la valorizzazione dell’heritage d’impresa



Porteranno i loro saluti e consegneranno i premi:

Federico Brunetti –Direttore del Dipartimento di Economia Aziendale, a nome dal Rettore dell’Università di Verona, Federico Sboarina - Sindaco di Verona, Mariano Diotto - Direttore del Dipartimento di Comunicazione dello IUSVE – Istituto Universitario Salesiano Venezia, Jonathan Morris - In rappresentanza dell'University of Hertofordshire, Silvia Nicolis – Componente di Giunta della Camera di Commercio di Verona, Massimo Ramunni – Vicedirettore Generale di Assocarta.



L’Osservatorio Monografie d’Impresa (OMI) ha lo scopo di diffondere la cultura della comunicazione d’impresa attraverso la valorizzazione della monografia aziendale e in generale degli strumenti dell’heritage d’impresa.

OMI svolge attività didattica e di formazione per studenti, imprenditori e addetti alla comunicazione e ha sede principale presso il Dipartimento Culture e Civiltà dell’Università di Verona e sede partner presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza, Università di Roma.



