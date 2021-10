La startup marchigiana Meet My Company riscuote grande successo a SMAU 2021

Un'innovativa piattaforma nata nel contesto pandemico per superare i limiti delle relazioni commerciali offline. Consente di svolgere riunioni, avere un calendario degli appuntamenti, presentarsi in una pagina-vetrina, tenere una rubrica dei contatti e vendere online, il tutto da un unico luogo virtuale. Questo è il grande punto di forza di Meet My Company.

Osimo, 14 ottobre 2021 - Grande è stato l’interesse per Meet My Company a SMAU 2021, la fiera che ha come oggetto l’Open innovation, svoltasi a Milano il 12 e il 13 ottobre. In questo ambito, la startup marchigiana ha avuto modo di entrare in contatto con nuove modalità di incontro tra domanda e offerta di innovazione, di usufruire dei momenti di speed pitching e di fare networking.



Meet My Company è una piattaforma brevettata con cui le aziende possono dare luogo a videoconferenze, farsi conoscere attraverso una pagina vetrina, rendersi disponibili attraverso un calendario di slot prenotabili e mantenere i contatti grazie alla rubrica, che tiene traccia di tutti i contatti avvenuti nel corso del tempo.

Inoltre, l’innovativa funzionalità di video e-commerce consente alle aziende di effettuare pagamenti con carta di credito direttamente sulla piattaforma.



“Da oltre 50 anni SMAU è il punto di riferimento per chiunque voglia occuparsi di innovazione o portare innovazione nel proprio ecosistema.” - asserisce Simone Accoroni, CTO di Meet My Company - “in questo contesto abbiamo avuto modo di ricevere nuove proposte commerciali e di conoscere le realtà che si sono rivolte a noi per realizzare insieme il futuro innovativo della propria impresa”.

Numerosi sono gli ambiti che SMAU ha ospitato nella sua tappa milanese: Commercio e turismo, Industria 4.0, Sanità, Agrifood, Internazionalizzazione, Finanza, ICT e Startup.

È proprio nell’ambito delle startup che Meet My Company è stata invitata dalla Regione Marche e dalla Camera di Commercio delle Marche a rappresentare il dinamico panorama di innovazione e l’imprenditorialità marchigiani.



“SMAU è un evento da vivere intensamente perché consente di avviare nuove collaborazioni e di comprendere in che direzione si sta muovendo la tecnologia nel mutevole contesto attuale. Siamo molto soddisfatti della nostra partecipazione, abbiamo avuto modo di allargare la nostra rete di contatti e di far conoscere il nostro progetto di Meet My Company. Torniamo a casa con alcune idee per l’ampliamento della nostra piattaforma e con diverse collaborazioni da sviluppare”, conclude Enzo Ferrara Martini, CEO di Meet My Company.



-----

Meet My Company è una piattaforma in cloud nata a Osimo (AN) che si propone di gestire gli incontri di lavoro in videoconferenza. Un unico strumento di networking con cui svolgere videoconferenze e gestire i contatti e gli appuntamenti del team aziendale, senza installare un software o stabilire rapporti di conoscenza. La piattaforma può essere integrata con i sistemi informativi aziendali. - www.meetmycompany.com



Ufficio stampa

SMarT Strategy srl

marketing@smartstrategy.eu

+39 0522 1404292