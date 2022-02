La vittoria del Milan nel derby riapre la corsa scudetto?

Con un’incredibile rimonta, il Milan si aggiudica il Derby della Madonnina e riapre definitivamente la corsa scudetto. Gli uomini di Pioli sono riusciti ad espugnare San Siro con una prestazione convincente e tanta voglia di portare a casa il risultato. L’Inter pensava che la pratica fosse già conclusa al gol del vantaggio. Troppa sicurezza per Lautaro & company?

Quello a cui stiamo assistendo è un campionato davvero avvincente. Le prime 7 posizioni sono occupate dalle squadre più forti della Serie A e la corsa al titolo è ancora aperta. Sebbene l’Inter abbia una partita in meno (da recuperare il match contro il Bologna), Napoli e Milan sono dietro i nerazzurri a solo un punto.



Il Napoli è tornato a splendere con 4 vittorie di file che hanno permesso agli uomini di Spalletti di tornare in seconda posizione, scavalcando proprio il Milan. La stagione dei partenopei era partita alla grande con un ruolino di marcia impressionante e da imbattuti. L’inizio dell’anno ha frenato la corsa del Napoli ma nelle ultime uscite, la squadra di Spalletti è tornata alla carica.



I prossimi impegni del Napoli non sono affatto banali. Gli uomini di Spalletti affronteranno proprio l’Inter nella prossima giornata di Serie A. Spalletti vuole fare uno sgarbo alla sua ex squadra e superarli, almeno temporaneamente, in classifica. Il pareggio è il risultato che farebbe gola a tutte le inseguitrici ma Inter - Napoli è sempre stata una partita molto avvincente e ricca di gol.



Dopo l’Inter, il Napoli incontrerà Cagliari e Lazio prima dello scontro con il Milan. Insomma, un febbraio davvero tosto per i partenopei.



Il Milan, dopo la conquista del Derby, è una delle squadre che ambiscono allo scudetto. Non era assolutamente semplice superare un Inter così in forma e questa vittoria riapre la corsa verso la testa della classifica. Il prossimo impegno del Milan è contro la Sampdoria, guidata dall’ex Marco Giampaolo per poi incontrare Salernitana e Udinese. Sono tre sfide alla portata dei rossoneri che puntano a fare bottino pieno prima della supersfida che profuma di scudetto contro il Napoli.



Dopo la sconfitta nel Derby, l’Inter non ha tempo di riprendere fiato perché deve trovare la concentrazione e le forze per affrontare il Napoli nella supersfida di sabato. Dopo il Napoli, i match saranno più “semplici” con Sassuolo e Genoa, vittime sacrificali per ottenere 6 punti.



La Juventus, attualmente in quarta posizione, non ha ancora chiuso la porta ai sogni scudetti. Gli uomini di Allegri sanno che il mese di febbraio sarà quello della verità. I bianconeri potrebbero sfruttare i match complicati delle altre inseguitrici per rosicchiare punti e poter ambire alla conquista del titolo. Basterebbero 4 vittorie di fila e un paio di passi falsi delle altre big per essere lì a combattere. La speranza è l’ultima a morire?



Le quote scudetto delle pretendenti al titolo sono già aggiornate sui migliori siti di scommesse stranieri. Nonostante il passo falso dell’Inter, sono ancora i nerazzurri ad essere i favoriti per la conquista del titolo. A pari merito si trovano Milan e Napoli. La Juve è indietro ma i bookmaker credono che la Vecchia Signora possa dire ancora la sua in un campionato piuttosto incerto e in seguito agli acquisti che hanno portato entusiasmo all’ambiente.