Lampe Berger le lampade che hanno fatto la storia

Lampe Berger storia e curiosità del marchio di lampade catalitiche divenuto una vera e propria icona di design nel mondo

Entrando nelle case più cool tra i diversi oggetti di arredamento che spesso capita di vedere, non manca quasi mai una lampada Berger.

Sebbene tanti siano i marchi di lampade catalitiche che oggi cercano di copiare le realizzazioni della nota casa francese, il marchio Lampe Berger rimane tra le soluzioni più richieste nel settore oggi in commercio.

Ma quali sono i motivi di tanto successo?

Tra i fattori che sicuramente hanno contribuito vi è certamente la storia del marchio. Le lampade Berger infatti trovano la propria origine a Parigi già agli inizi del 900. Nate come soluzione ideale per igienizzare l’aria viziata negli ospedali e nelle case di cura fino a diventare dei veri e propri oggetti di culto, ma come avviene il salto?

Uno dei momenti che ha contribuito a questo fenomeno, fu la scelta già agli inizi del 900 da parte dei produttori, di dedicarsi al design delle lampade. Le diverse collaborazioni intraprese in quel periodo con alcuni dei personaggi più influenti nel mondo della moda dell’arte e del design, figure iconiche come Coco Chanel, Picasso, Colette o Jean Cocteau hanno di fatto contribuito a rendere queste lampade un’icona di stile oggi riconoscibile nel mondo.

Oggi Lampe Berger per rispondere alle tantissime richieste di appassionati che desiderano possedere una delle loro lampade in stile art decò, dedica un’intera linea di produzione alle soluzioni vintage di maggiore successo insieme alle serie più moderne e contemporanee.

Ovviamente come per ogni oggetto caratterizzato da una storia cosi influente. Sono tanti gli appassionati e i collezionisti sempre in cerca di soluzioni vintage originali. Il collezionismo delle lampade Berger è infatti da sempre uno dei più attivi e diffusi nel mondo.

In conclusione:

Oggi come in passato il marchio di Lampade Berger viene considerato un’icona di stile riconoscibile in tutto il mondo. Frutto di una soluzione pratica, che ha saputo trasformare un oggetto d’uso comune in un oggetto di design noto nel mondo.