Latteria Soligo partner ufficiale di Udinese Academy per la stagione 2021/2022

L’azienda di Soligo sposa il progetto bianconero

Latteria di Soligo, importante brand alimentare della Marca Trevigiana, entra a far parte del mondo bianconero grazie alla partnership con Udinese Academy.



Udinese Academy con la rete di 52 società affiliate distribuite sull’intero territorio nazionale è capace di coinvolgere più di 10 mila ragazzi ed oltre 20 mila persone in 14 regioni. Oltre alla valorizzazione del talento calcistico, l’Academy punta alla formazione della persona a 360 gradi e quindi prestando attenzione anche alla cura dell’individuo sia dal punto di vista fisico che alimentare.



Latteria Soligo, azienda simbolo nel settore lattiero-caseario e filiera di prodotto con propri soci produttori di latte ubicati in Friuli-Venezia Giulia e Veneto, grazie ai suoi prodotti e alla sua filosofia legata alla sostenibilità ambientale e sociale, perfettamente si accosta alla mission e ai valori trasmessi da Udinese Academy, da oggi è Partner Ufficiale di Udinese Academy.



"Siamo molto soddisfatti di questa partnership con Latteria Soligo - commenta Franco Collavino, Direttore Generale dell'Udinese Calcio – che perfettamente si abbina a diversi valori che Udinese Academy intende promuovere. Attraverso questa collaborazione sono sicuro si potranno promuovere ulteriormente i due brand sull’intero territorio nazionale. Il marchio Latteria Soligo infatti, eccellenza del Triveneto, accompagnerà per l’intera stagione 2020/21 il mondo Academy, un progetto su cui puntiamo molto e che rappresenta i più alti valori dello sport per i giovani. Affrontare il nuovo anno sportivo insieme a loro, che speriamo sia di rilancio per tutto il movimento giovanile e dilettantistico, ci dà forza e fiducia".

«Realizzare prodotti “perfetti”: questo scrissero nel 1883 i fondatori di Latteria Soligo, indicandoci una mission il cui valore supera qualsiasi definizione moderna di marketing. - spiega Lorenzo Brugnera, presidente di Latteria Soligo – Oggi, come allora, è questo il nostro obiettivo: realizzare prodotti buoni, sani e “perfetti”, alla base di una corretta alimentazione. Un tema che ci sta molto a cuore, perché mangiare bene vuol dire rimanere in salute. Per questo negli ultimi anni abbiamo scelto di affiancare il mondo dello sport e, nella collaborazione con Udinese Academy, abbiamo trovato il giusto partner per promuovere l’importanza di una dieta equilibrata, soprattutto nei confronti dei più giovani. Siamo convinti che questa partnership sarà un’esperienza entusiasmante, l’inizio di un lungo cammino nel solco dei valori che accomunano Latteria Soligo e Udinese Calcio».



Il brand “Latteria Soligo” sarà presente in tutte le attività di marketing e comunicazione di Udinese Academy sia presso le affiliate in tutta Italia che sui canali social e web, oltre ad UdineseTV, il canale televisivo di Udinese Calcio, visibile sul canale 110 del digitale Terrestre in Friuli-Venezia Giulia e Veneto e in streaming su www.udinesetv.it. “Latteria Soligo” sarà presente anche in occasione delle tappe intermedie e delle finali dell’Udinese Academy League, il Torneo calcistico che coinvolge tutte le affiliate dell’Udinese Academy, oltre ai Summer Camp che verranno organizzati in tutta Italia.



Latteria Soligo

Fondata nel 1883 sui principi dell’economia sociale elaborata dal prof. Giuseppe Toniolo, oggi beato, la Latteria di Soligo è una delle aziende simbolo nel settore lattiero-caseario d’Italia. È una filiera organizzata con una base sociale di 200 soci-allevatori produttori di latte, distribuiti tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto.

Il latte prodotto dai soci secondo il disciplinare QV di Regione del Veneto (Qualità Verificata) è quotidianamente raccolto e trasformato in Latte Alimentare, formaggi freschi, formaggi stagionati, burro e latticini secondo i principi della genuinità tutelati dai marchi Europei DOP e STG nei caseifici di Soligo (TV), Breganze (VI) e Fregona (TV) e nella centrale del latte di Caposile a San Donà di Piave (VE). Le diverse produzioni comprendono la Linea BIO, la Linea QV (qualità verificata), la linea Senza Lattosio per soddisfare le esigenze dei consumatori e quindi continuare ad offrire “Prodotti Perfetti”.



Udinese Academy

Udinese Academy è un progetto che mette in luce uno dei maggiori aspetti di successo del Club bianconero: lo scouting, cioè la ricerca di giovani giocatori di calcio di talento e la formazione degli allenatori a 360 gradi. Il mondo Academy, ad oggi coinvolge 52 società affiliate distribuite su tutto il territorio italiano nel quale viene trasmesso il know how tecnico del club cercando di valorizzare i talenti del futuro. Il successo del programma tecnico e di formazione dell’atleta a 360 gradi è tale da scaturire interesse anche al di fuori dei confini nazionali: da poco si è aggiunta alla “famiglia bianconera” anche un’affiliata slovena.