Le concerie associate al Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale saranno a Lineapelle

Alla tre giorni milanese parteciperanno le concerie toscane al vegetale

Le concerie del Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale tornano a Lineapelle, la mostra internazionale di pelli, accessori, componenti e molto altro ancora. Un evento che richiama ad ogni edizione, da ormai molti anni, operatori del settore da ogni parte del mondo.



Lineapelle, che si terrà alla Fiera Milano Rho dal 2 al 4 Ottobre, è un punto di riferimento per la filiera produttiva internazionale, per gli stakeholder e tutti i visitatori interessati a conoscere e approfondire le tematiche legate alla pelle, oltre a trovare spunti stimolanti e concreti. In questa edizione verranno presentate novità e trend per la prossima stagione “Winter 21“. Come consuetudine le concerie associate al Consorzio saranno presenti con le nuove collezioni di PELLE CONCIATA AL VEGETALE IN TOSCANA.



Durante la tre giorni di fiera sarà allestita, al Padiglione 14, un'area espositiva dedicata dal nome "The Leather (re)cycling Exhibition" in cui i visitatori avranno l'occasione di conoscere le aziende protagoniste dell'attività di recupero e riciclo degli scarti di lavorazione della conceria italiana, autentico esempio di economia circolare.