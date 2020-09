Le Donne del Vino invitano i camperisti a dormire una notte tra le vigne in vendemmia

Prosegue in autunno l’iniziativa lanciata con il touring club italiano: in 57 cantine d’italia si offrono soste tra i filari e sconti sullo shopping di vino, si organizzano visite e assaggi a chi fa viaggi in libertà

Sono stati oltre un milione i turisti che, quest’estate, hanno scelto il camper per viaggiare in libertà sulle strade italiane: di questi, almeno un terzo stranieri. A luglio le immatricolazioni di autocaravan hanno fatto segnare un +104% rispetto allo stesso mese del 2019. Quella del 2020 è stata senza dubbio l’”estate del camper”, secondo l’APC – Associazione Produttori Caravan e Camper che ha diffuso i dati in occasione del Salone del Camper 2020, in programma alle Fiere di Parma dal 12 al 20 settembre 2020. Anche le Donne del Vino avevano scommesso sul camper come il mezzo più sicuro per la ripartenza del turismo post Covid lanciando, a inizio estate, il progetto Donne del Vino Camper Friendly insieme al TCI - Touring Club Italiano. Una proposta di turismo eco-sostenibile raccolta da centinaia di camperisti che, da luglio, hanno approfittato dell’invito in oltre 50 aziende italiane con guida al femminile a dormire una notte fra i vigneti. Ora l’iniziativa prosegue anche in autunno, mentre tra i filari, da Sud a Nord, è in corso la vendemmia.



«I numeri diffusi dall’Associazione Produttori Caravan e Camper - dice Donatella Cinelli Colombini, presidente dell’Associazione nazionale Le Donne del Vino – confermano la validità della nostra intuizione di offrire ospitalità al femminile a chi intende il viaggio come una scoperta emozionante a contatto con la natura, l’autenticità dei territori e delle persone. Un’idea che è stata lanciata dalla nostra Elena Roppa, socia friulana. Ora le Donne del Vino rinnovano l’invito a vivere un’esperienza unica in un momento dell’anno importante per tutte le cantine italiane: la raccolta dell’uva».



Sono 57 le cantine Camper Friendly delle Donne del Vino che apriranno le loro porte in vendemmia: l’elenco completo è sul sito www.ledonnedelvino.com, dove si potrà consultare l’offerta completa di ecoturismo prevista da ogni azienda con sconti sullo shopping di vino e tante attività, degustazioni all’aperto, picnic e trekking tra le vigne.



L’iniziativa sarà divulgata anche sul sito del Touring Club Italiano e tramite una newsletter al cluster TCI riservato agli amanti del turismo itinerante.



Il “boom camper” dell’estate 2020 (dati Yescapa)



Che il camper sia il protagonista delle vacanze di questa estate 2020, lo conferma Yescapa, la più grande piattaforma di camper sharing in Europa. In una nota stampa, evidenzia come tra giugno e agosto 2020 le richieste di prenotazione sono arrivate a toccare punte del 150% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, così come le prenotazioni effettive registrate sul sito Yescapa.it hanno visto un incremento del 90% rispetto al 2019. Trend confermato anche sul versante delle nuove iscrizioni di veicoli sulla piattaforma di condivisione camper tra privati: la percentuale del +150%, registrata nelle prime settimane di giugno, rimane costante per tutti i mesi estivi. Per quanto riguarda i viaggiatori, se un 10% si conferma affezionato utilizzatore della piattaforma, molti sono neofiti che hanno deciso di provare il viaggio itinerante per la prima volta (+ 83%). Il 90% degli italiani ha scelto di trascorrere le vacanze in Italia: solo il 10% ha scelto di partire in Europa, confermando la predilezione estiva, già registrata nel 2019, per il Portogallo (8%) e la Spagna (2%). Anche gli stranieri hanno valicato i confini italiani: tedeschi, austriaci e francesi sono le presenze confermate tra giugno e agosto in Italia (15%). Tra le destinazioni che hanno registrato maggior affluenza di visitatori la Sardegna è stata la meta più ambita (20%), seguita dalla Lombardia (14%) e dalle Dolomiti (10%). A scegliere la modalità di condivisione camper tra privati per le proprie vacanze si confermano le famiglie (46%) che valutano questa opzione come la più utile e vantaggiosa per risparmiare e per avere a portata di mano tutte le comodità di casa propria. Ma dai dati emersi, si registra un aumento sia del viaggio in coppia (32%), sia del viaggio fra amici (18%). A scegliere questo tipo di esperienza sono sempre più uomini e donne tra i 36 e i 54 (52%), giovani tra i 26 e i 35 (35%) e una fetta di giovanissimi al di sotto dei 26 anni (8%).



LE DONNE DEL VINO CAMPER FRIENDLY



Di seguito l’elenco delle cantine che hanno aderito al progetto. È necessaria la prenotazione all’indirizzo mail segnalato. L’elenco è consultabile anche sul sito



VALLE D’AOSTA

Eleonora Charrère, Les Cretes, Aymavilles (AO) – www.lescretes.it – info@lescretes.it –



PIEMONTE

Alessandra Bodda, Tenuta La Pergola, Cisterna d’Asti (AT) - www.tenutalapergola.it – pergola@tenutalapergola.it – Tel 0141.979246

Francesca Rabino, Azienda Agricola Fratelli Rabino, Santa Vittoria d’Alba (CN) www.fratellirabino.com – info@fratellirabino.com – Tel 0172.478045

Elisa Semino, La Colombera, Tortona (AL) – www.lacolomberavini.it – info@lacolomberavini.it

Tel. 338.2860795

Anna Sertorio, Podere ai Valloni, Boca (NO) – www.podereaivalloni.wine – info@podereaivalloni.it

Tel. 0322.87332

Cinzia Travaglini, Travaglini Giancarlo, Gattinara (VC) – www.travaglinigattinara.it – visite@travaglinigattinara.it – Tel. 0163.833588

Laura Zavattaro Bertone, Az. Agr. La Scamuzza, Vignale Monferrato (AL) – www.lascamuzza.it – info@lascamuzza.it – Tel. 328.5463142



LOMBARDIA

Sabrina Gozio, Borgo Antico San Vitale, Borgonato (BS) – www.borgoanticosanvitale.it

info@borgoanticosanvitale.it

Laura Torti, Azienda Agricola Torti L’Eleganza del Vino, Montecalvo Versiggia (PV)

www.tortiwinepinotnero.com – info@tortiwinepinotnero.com – Tel. 385.9510000

Giovanna Prandini, Perla del Garda, Lonato del Garda, www.perladelgarda.it

info@perladelgarda.it



TRENTINO ALTO ADIGE

Valentina Togn, Maso Poli SS, Lavis (TN) – www.masopoli.com – info@masopoli.com

Tel 0461.871519



FRIULI VENEZIA GIULIA

Alberta Bulfon, Bulfon, Pinzano al Tagliamento (PN) - www.bulfon.it – bulfon@bulfon.it

Tel. 0432.950061

Antonella Cantarutti, Cantarutti Alfieri, San Giovanni al Natisone (UD) – www.cantaruttialfieri.it – info@cantaruttialfieri.it – Tel. 0432.756317

Maria Cristina Cigolotti, Azienda del Poggio, Villalta di Fagagna (UD) – www.aziendadelpoggio.it

info@aziendadelpoggio.it – Tel. 347.4697434

Elisabetta Missoni Foffani, Azienda Vinicola Foffani, Clauiano di Trivignano Udinese (UD)

www.foffani.it – elisabetta@foffani.it – Tel. 0432.999584

Valentina Gregoul, Borgo Veritas, Maron di Brugnera (PN), www.borgoveritas.com

valentna@borgoveritas.com

Emilia Sellan, I Magredi, San Giorgio della Richinvelda (PN), www.imagredi.com

emilia@imagredi.com



EMILIA ROMAGNA

Iryna Balim, Cantina del Frignano, Serramazzoni (MO) – www.cantinadelfrignano.it – cantinadelfrignano@gmail.com – Tel. 340.1497309

Silvia Corazza, Lodi Corazza, Zola Predosa (BO) – www.lodicorazza.com – silvia.corazza@libero.it

Milena Falcioni, Podere dell’Angelo, Rimini (RN) – www.vinidellangelo.it – info@poderedellangelo.it

Tel. 339.7542711

Anna Maria Garuti, Cantina Garuti Dante, Elio e Romeo, Sorbara di Bomporto (MO)

www.garutivini.it - info@agriturismogaruti.it – Tel. 059.902021



TOSCANA

Donatella Cinelli Colombini, Donatella Cinelli Colombini, Trequanda (SI) – www.cinellicolombini.it

info@cinellicolombini.it – Tel. 0577.662108

Elisabetta Geppetti, Fattoria Le Pupille, Grosseto – www.fattorialepupille.it – marketing@fattorialepupille.it – Tel. 0564.409517

Antonella Manuli, Fattoria La Maliosa, Saturnia fraz. Manciano (GR) – www.fatttorialamaliosa.it – info@fattorialamaliosa.it – Tel. 327.1860416

Veronica Passerin d’Entreves, Fattoria Dianella, Vinci (FI) – www.dianella.wine – info@villadianella.it

Tel. 0571.508166

Annalisa Rossi, Terradonnà, Suvereto (LI) – www.terradonna.it – info@terradonna.it – Tel. 331.4026914

Caterina de Renzis Sonnino, Castello Sonnino, Montespertoli (FI), www.castellosonnino.it – info@castellosonnino.it

Maria Giulia Frova, Tenuta Il Corno, San casciano in Val di Pesa (FI), www.tenutailcorno.com

agriturismo@tenutailcorno.com

Anna Lisa Rossi, Terradonnà, Suvereto (LI), www.terradonna.it – info@terradonna.it



MARCHE

Nazzarena Ceci Togni, Az Agr. Ceci Enrico, San Paolo di Jesi (AN) - www.cecienrico.it – info@cecienrico.it

Tel. 349.3868434

Paola Cocci Grifoni, Tenuta Cocci Grifoni, San Savino di Ripatransone (AP) - www.relaiscoccigrifoni.it – marilena@tenutacocciigrifoni.it – Tel. 348.6279765

Loretta Di Maulo, Le Vigne di Clementina Fabi, Montedinove (AP) - www.levignediclementinafabi.it – info@levignediclementinafabi.it – Tel 338.7463441

Stefania Palazzesi, Tenuta Mattei, Corinaldo (AN) - www.tenutamattei.com – stefania@tenutamattei.com

Tel. 338.4805834

Maria Giuditta Politi, Cantine Politi, Arcevia (AN) - www.cantinepoliti.it – mg.politi@tiscali.it

Tel. 338.9536741

Daniela Sorana, Colonnara, Cupramontana (AN) - www.colonnara.it – info@colonnara.it



UMBRIA

Chiara Lungarotti, Lungarotti, Torgiano (PG) – www.lungarotti.it – enoteca@lungarotti.it



ABRUZZO

Stefania Pepe, Azienda Agri Bio Vitivinicola Stefania Pepe, Torano Nuovo (TE) -

www.montepulcianodabruzzo.it – stefania@vinipepe.it – Tel. 348.3933129



CAMPANIA

Valentina Carputo, Cantine Carputo, Quarto (NA) – www.carputovini.com – info@carputovini.it

Tel. 081.8760526

Lomea Garofano, Masseria Vigne Vecchie, Solopaca (BN) – www.masseriavignevecchie.com –info@masseriavignevecchie.com – Tel. 393.3878279

Ester Grosso, Cantina del Vesuvio, Trecase (NA) – www.cantinadelvesuvio.it – info@cantinadelvesuvio.it

Tel. 081.5369041



PUGLIA

Anna Gennari, Produttori Vini Manduria, Manduria (TA) – www.produttorivinimanduria.it - pwt@cpvini.com – Tel. 099.9735332

Sabrina Soloperto, Solopertovini, Manduria (TA), www.soloperto.it, soloperto@soloperto.it



BASILICATA

Elena Fucci, Elena Fucci, Barile (PZ) - www.elenafuccivini.com – info@elenafuccivini.com – tel 320.4879945



CALABRIA

Maria Amalia Antonia Baccellieri, Baccellieri, Bianco (RC) – www.baccellieri.it – info@baccellieri.net

Tel. 333.5323012

Susy Ceraudo, Soc. Agr. Ceraudo Roberto, Strongoli (KR) – www.ceraudo.it - Tel. 329.4188323



SICILIA

Valeria Agosta, Palmento Costanzo Soc. agr., Castiglione di Sicilia (CT) – www.palmentocostanzo.com

visit@palmentocostanzo.com

Vincenza La Fauci, Tenuta Enza La Fauci, Venetico (ME) – www.tenutaenzalafauci.com – enza.lafauci@virgilio.it – Tel. 347.6854318

Dominique Marzotto, Baglio di Pianetto, Santa Cristina Gela (PA) – www.bagliodipianetto.it – agrirelais@bagliodipianetto.it – Tel. 091.8570148

Flora Mondello, Gaglio Vignaioli, Oliveri (ME) – www.gagliovignaioli.com – floramondello@gagliovignaioli.com – Tel. 348.1264732

Silvana Raniolo, Tenuta Bastonaca, Vittoria (RG) – www.tenutabastonaca.it – info@tenutabastonaca.it

Tel. 348.6674177

Annamaria Sala, Tenuta Gorghitondi, Mazara del Vallo (TP) – www.gorghitondi.it – enoturismo@gorghitondi.it



SARDEGNA

Maria Grazia Deiana Perra, Az Vitivinicola Ferruccio Deiana, Settimo San Pietro (CA) – www.ferrucciodeiana.it – info@ferrucciodeiana.it – Tel. 070.767960

Nicoletta Pala, Audarya, Serdiana (CA) – www.audarya.it – winetours@audarya.it – Tel. 070.740437

Valeria Pilloni, Su’ Entu Cantine, Sanluri (CA) – www.cantinesuentu.com – visite@cantinesuentu.com

Tel. 070.93571235

Daniela Pinna, Tenute Olbios, Olbia (OT) – www.tenuteolbios.com – info@tenuteolbios.com

Alessandra Seghene, Cantina Nuraghe Cabrioni, Sorso (SS) - www.nuraghecabrioni.com –alessandra.seghene@nuraghecabrioni.com – Tel. 388.2587721

Angelica Tani, Cantina Tani, Monti (OT), www.cantinatani.it – info@cantinatani.it



CHI SONO LE DONNE DEL VINO



Le Donne del Vino sono un’associazione senza scopi di lucro che promuove la cultura del vino e il ruolo delle donne nella filiera produttiva del vino. Nata nel 1988, conta oggi oltre 900 associate tra produttrici, ristoratrici, enotecarie, sommelier e giornaliste. Le Donne del vino sono in tutte le regioni italiane coordinate in delegazioni. Altre info sul sito e sul blog: www.ledonnedelvino.com