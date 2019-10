Efficientamento energetico, riqualificazione e razionalizzazione degli spazi dell’edilizia pubblica ricco potenziale mercato per le PMI aggregate in reti d’impresa. La situazione economica e le capacità tecnico organizzative delle Pubbliche Amministrazioni locali per attivazione di procedure di PPP su iniziativa privata per relative economie sui territori in cui vengono generate.

Il 31 ottobre p.v. si terrà a Genova c/o il Palazzo Tursi di V.Garibaldi 9 alle ore 9,30 il Convegno ‘LE RETI D’IMPRESA E IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO NELL’EDILIZIA PUBBLICA’, organizzato da ASSINRETE in collaborazione con l’Associazione Artigiani Provincia di Genova - Confartigianato.



Il convegno illustrerà i possibili scenari per le PMI nel mercato dell’efficientamento energetico, della riqualificazione e della razionalizzazione degli spazi dell’edilizia pubblica affrontando le tematiche di attivazione di procedure di Partenariato Pubblico-Privato su iniziativa privata, in modo da garantire anche le relative ricadute economiche sui territori in cui vengono generate.



A moderare gli interventi dei relatori il Rappresentante Regionale ASSINRETE, Gian Carlo Berto



Il Presidente di ASSINRETE Paolo Fiorentino dichiara: “E’ un grande piacere per ASSINRETE essere nuovamente ospiti presso la prestigiosa sede di Palazzo Tursi ed organizzare questo importante evento nel quale viene ancora una volta ribadito il ruolo fondamentale delle Reti d’Imprese nella valorizzazione del territorio. ASSINRETE, con i propri professionisti altamente qualificati e con competenze, assolutamente trasversali, nella creazione e nella gestione delle Reti d’Imprese intende essere al fianco di tutte le imprese che scelgono l’aggregazione per portare avanti ambiziosi progetti di sviluppo del proprio business”



“L’aggregazione e le reti – afferma Felice Negri, presidente dell’associazione artigiani Confartigianato di Genova - sono una risposta fondamentale alle esigenze delle piccole imprese di aprirsi a nuovi e più ampi mercati, anche mediante un proficuo partenariato tra pubblico e privato. In questo contesto si inserisce l’accordo sottoscritto a livello nazionale con Assinrete, finalizzato a sostenere ed accompagnare i nostri imprenditori genovesi.”



PROGRAMMA



9:00 Registrazione dei partecipanti



9:30 Apertura dei lavori



Interventi Istituzionali

Lilli LAURO, Consigliere Regione Liguria – Consigliere Comune di Genova Delegato alle Istituzioni

Camera di Commercio di Genova



Felice NEGRI, Presidente Confartigianato Genova



“ASSINRETE: l’associazione nazionale ex L. 4/2013 dei professionisti per le reti d’impresa”

Paolo Fiorentino, Presidente ASSINRETE



“Le reti d’impresa quale strumento strategico per il PPP”

Massimo TOSETTI, Vicepresidente ASSINRETE



“Normativa e peculiarità delle reti d’impresa”

Giulia TALAMAZZI, Avvocato



“La fiscalità nell’ambito delle reti d’impresa”

Aldo CARUSO, Commercialista e Revisore Contabile



“Codatorialità e distacco del personale nelle reti d’impresa”

Alessandro SBENAGLIA, Consulente del Lavoro



“Il Project Finance per l’edilizia scolastica. Il caso di Ascoli Piceno”

David VICARIO, Consulente esperto in Project Finance



“L’esperienza di PPP come Sindaco di Ascoli Piceno”

Guido CASTELLI, Presidente IFEL - Fondazione ANCI



“Gli strumenti del GSE per le Imprese nell’edilizia pubblica: Conto Termico, Certificati Bianchi e

Autoconsumo”

Alessandra GALATIOTO, Architetto GSE Servizi Energetici



“L’opportunità delle reti d’impresa per l’accesso ai Lavori Pubblici e le ricadute per il territorio”

Vito MANGANO, Presidente regionale ANAEPA - Confartigianato Costruzioni Liguria



12:20 Sessione Q&A



12:45 Conclusioni

Guido CASTELLI, Presidente IFEL, Fondazione ANCI

13.00 Saluti finali e buffet



Sono stati riconosciuti Crediti Formativi per gli iscritti al Collegio dei Periti Industriali di Genova.



Per info, iscrizioni e accrediti: liguria@assinrete.net



ASSINRETE è un’associazione professionale costituitasi nel 2017 ai sensi della legge 4/2013. L’Associazione Nazionale Professionisti Reti d’Imprese è la prima Associazione Nazionale a tutela delle professioni specialistiche per le Reti d’Imprese. I suoi scopi primari sono la tutela e la valorizzazione delle professioni per le Reti d’Imprese e delle competenze ad esse associate.