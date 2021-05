“Le scalinate monumentali e la loro storia”: un interessante tour culturale

Si tratta di un tour cittadino

ASCOLI – L’Unione Sportiva Acli Marche, per sabato 15 maggio, ha organizzato una iniziativa culturale nel centro storico della città delle cento torri.



Si tratta di un tour cittadino denominato “Le scalinate monumentali e la loro storia” finalizzato a far conoscere meglio la nostra città attraverso un itinerario davvero insolito, quello legato appunto alle scalinate monumentali, come la Scalinata Leopardi o come quella dell’Annunziata.



L’itinerario, predisposto dalla guida turistica abilitata Valentina Carradori, partirà da Piazza Arringo (davanti alla cattedrale) alle ore 15.



Il tour culturale è gratuito, aperto ad un massimo di 40 persone ed è realizzato grazie al sostegno di Fondazione Carisap, Bim Tronto e Qualis Lab ed al patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.



In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata ad altra data.



La prenotazione è obbligatoria e dovrà avvenire entro il 12 maggio con un messaggio al numero 3939365509 indicando nome e cognome di chi partecipa.



Saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid19. L’utilizzo della mascherina ed il distanziamento saranno obbligatori.



Per informazioni sui prossimi appuntamenti con le attività dell’U.S. Acli Marche si possono consultare il sito www.usaclimarche.com e la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.