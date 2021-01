I proprietari del marchio " Le siciliane sono le più belle " che si occupano di bellezze del territorio siciliano comunicano tramite un comunicato stampa che hanno cambiato il nome in " Sicilia Magazine "

Da anni, questo marchio si è occupato della divulgazione delle bellezza in Sicilia, facendo tappa in tutte le province e anche in tutte le Isole. Ma anche arte e cultura con le tradizioni popolari e folkoristici della Sicilia. Il progetto futuro vede un rafforzamento attraverso collaboratori che in tutto il territorio faranno ancor di più un lavoro certosino in modo da non tralasciare nessun angolo della nostra bellissima Sicilia.