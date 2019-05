Lotta alla sedentarietà: Serenissima Ristorazione sponsor della Longevity Run

Serenissima Ristorazione, società guidata da Mario Putin, è presente con uno stand alle tre tappe della Longevity Run in qualità di sponsor della manifestazione

La diffusione di Internet e dei social network ha portato a numerosi vantaggi ma ci ha resi una società decisamente più sedentaria: in questo contesto è importante sostenere delle iniziative che incentivino uno stile di vita più sano. Serenissima Ristorazione ha deciso di mettersi in gioco come sponsor della Longevity Run.



Serenissima Ristorazione sponsor della Longevity Run



La Longevity Run è partita venerdì 10 maggio da Roma. Seguiranno altre due tappe in Emilia Romagna e Trentino Alto Adige. Sponsor dell’iniziativa è Serenissima Ristorazione, società guidata da Mario Putin e da sempre promotrice di uno stile di vita sano. Il benessere passa dalla buona alimentazione e da un’attività fisica bilanciata, veri e propri elisir di lunga vita. La Longevity Run ha come obiettivo quello di sensibilizzare il pubblico sui benefici dello sport in tutte le sue accezioni. La proliferazione di Internet e dei social network ha apportato innegabili vantaggi ma gli aspetti negativi sono altrettanto preoccupanti: la società moderna è troppo sedentaria e va incentivata al movimento per prevenire il presentarsi di malattie cardiovascolari, diabete, sovrappeso e osteoporosi. I partecipanti all’iniziativa di Roma hanno avuto la possibilità di prenotare un check up gratuito presso l’equipe medica del Policlinico Universitario A. Gemelli presente sul posto. In occasione dei tre appuntamenti, Serenissima Ristorazione è presente con uno stand dove è possibile informarsi sui servizi offerti e documentarsi in merito ad un approccio più salutare alla vita di tutti i giorni.



Gli obiettivi e le iniziative di Serenissima Ristorazione



Fondata a metà degli anni ’80 dall’attuale Presidente Mario Putin, Serenissima Ristorazione è leader italiano nel settore della ristorazione collettiva, con una produzione giornaliera di 200.000 pasti. Grazie all’impegno costante nella ricerca e nello sviluppo, la società mantiene standard elevati per i suoi servizi e prodotti alimentari, sfruttando un trend in costante crescita. L’obiettivo per il futuro è espandersi ulteriormente, anche all’estero. Serenissima Ristorazione si impegna nel realizzare e sostenere progetti sul risparmio e sul recupero alimentare, in partnership con associazioni ed enti nazionali. Grazie agli accordi con Associazione Ozanam Onlus di Vicenza, Consorzio di Cooperative l’Arcolaio e Associazione Diakonia Onlus, ha potuto consegnare a soggetti particolarmente bisognosi delle derrate alimentari integre e pietanze cucinate ma non consumate. L’azienda promuove diverse campagne con l’obiettivo di sensibilizzare in materia di risparmio e recupero alimentare: tra le varie iniziative, ha realizzato delle tovagliette di carta personalizzate e distribuite nei ristoranti e punti self-service italiani per fornire utili informazioni sull’argomento.