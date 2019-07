Macchinari per l’industria conserviera all’asta con Troostwijk

Dal 12 al 25 luglio oltre 150 lotti provenienti dall'azienda "Raffaele Viscardi Srl" di Scafati (SA)

Milano, 8 luglio 2019 – L’Italia è il secondo Paese al mondo dopo la California per il comparto industriale di trasformazione del pomodoro: 61mila sono gli ettari messi a coltura per il pomodoro e 4,6 milioni le tonnellate di prodotto trasformato che generano un totale di oltre 3 miliardi di euro l’anno.

La metà del quantitativo prodotto è destinato all’estero e la “passata” si attesta di anno in anno come il prodotto finale più venduto pari al 56% del mercato, cresciuto in volume del 1,8% rispetto al 2017.[1]

Da sempre la Campania rappresenta il maggior bacino produttivo sia per numero di aziende attive (circa 70 sulle 115 operanti in Italia) situate in prevalenza nelle province di Napoli e Salerno sia in termini di fatturato (circa 1,5 miliardi di euro), attestandosi come principale regione produttrice del pomodoro pelato, vero fiore all’occhiello del Made in Italy nel mondo.



Ciononostante, negli ultimi tempi gli effetti dei cambiamenti climatici hanno inciso in modo particolare sulle coltivazioni del Sud Italia e tra maltempo, gelate e temperature ben al di sotto delle medie stagionali la produzione invernale ne è risultata particolarmente inficiata. Lo scenario non ha conosciuto miglioramenti neppure nel periodo primaverile caratterizzato da precipitazioni troppo abbandonanti e frequenti come quelle del mese di maggio.



Non solo le avversità climatiche ma anche la diminuzione delle aree destinate alla coltivazione hanno determinato la chiusura in negativo del comparto produttivo del pomodoro per il 2018 per un totale di 4,65 milioni di tonnellate, in calo dell'11,5% rispetto al 2017, un trend che trova conferme anche a livello europeo (-15%) e mondiale (-10%).



In uno scenario di generale difficoltà e proprio nel cuore dell’area dalla quale deriva il maggior indotto per la lavorazione del pomodoro, si inserisce la vendita dei macchinari per l’industria conserviera provenienti dagli stabilimenti dell’azienda Raffaele Viscardi Srl situata a Scafati, in provincia di Salerno.



Troostwijk si configura ormai come il principale attore protagonista delle ristrutturazioni aziendali nel settore alimentare, anche in Sud Italia. Dopo le grandi vendite dei macchinari del Fallimento Lodato (conserve di pomodoro), del Concordato Preventivo G.A.M. Gruppo Alimentare Molisano (lavorazione di carni bianche) Troostwijk gestirà l’asta dei beni ex Raffaele Viscardi Srl.



Dal 12 al 25 luglio saranno all’asta 157 lotti, la cui vendita verrà gestita dalla nota casa d’aste internazionale Troostwijk.



Si segnalano in particolare:



- LOTTO n.26 – MACCHINA PELATRICE TERMOFISICA SOTTOVUOTO “FTP – flash” (2000) incluso cappa di aspirazione; nastro elevatore a tazze; macchina sgrondatrice; incluso passerella di ispezione; colonna barometrica in acciaio inox; e pompe insonorizzate; marcata CE;

- LOTTO n.54 – MACCHINA CUBETTATRICE “FTP – cub.ort” (2004) incluso nastro a tazze di ingresso prodotto; nastro espulsione sgrondatore; e tramoggia di raccolta prodotto;

- LOTTO n.56 – MACCHINA RIEMPITRICE TELESCOPICA “MECOM – RIA00” 30 postazioni di riempimento; formato montato da 3kg;

- LOTTO n.58 – MACCHINA COLMATRICE AGGRAFFATRICE “CUOMO – CSV16” (1999) 36 teste;

- LOTTO n.83 – STERILIZZATORE MULTI-PIANO “MANZO”;

- LOTTO n.89 – IMPIANTO HOT BREAK incluso 2 fasci tubieri; pompe di ricircolo e 3 pompe di estrazione;

- LOTTO n.95 – STERILIZZATORE/PASTORIZZATORE per succo di pomodoro;

- LOTTO n.96 – BOULLE DI COTTURA per concentrato e succo di pomodoro; incluse 5 pompe;

- LOTTO n.101 – PASSATRICE/RAFFINATRICE doppio corpo;



I lotti potranno essere visionati il 16 e il 17 luglio previo appuntamento con l’ufficio Troostwijk di Milano: info@troostwijk.it

Tutti i dettagli della vendita sono disponibili su: https://www.troostwijkauctions.com/it/tomato-factory/01-29733/



La gestione dei beni della Raffaele Viscardi Srl va ad inserirsi nell’ampio portafoglio di aste collettive denominate “Leasing Remarketing & More” derivanti da contratti di leasing e offerte ad intervalli regolari.

La prossima, in programma per il 24 Luglio, propone interessanti macchine di confezionamento utili a produzioni alimentari diverse.



