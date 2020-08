Marche: incentivi per la diversificazione produttiva nelle aree di crisi industriale di Fermo e Macerata

La Regione Marche stanzia complessivamente 4.950.000 € per l’intervento “Sostegno agli investimenti e alla diversificazione produttiva per l’area di crisi industriale complessa Fermano – Maceratese”.

La Regione Marche, con decreto dirigenziale n. 689 del 5 agosto 2020, ha approvato il bando “Sostegno agli investimenti e alla diversificazione produttiva per l’area di crisi industriale complessa Fermano – Maceratese” con l’obiettivo di sostenere nuovi investimenti, la diversificazione della produzione o la realizzazione di interventi di ampliamento della capacità produttiva di imprese già localizzate nei comuni di crisi industriale di Fermo e Macerata.

Inoltre, l’intervento mira ad incentivare lo sviluppo occupazionale della regione Marche, attraverso l’integrazione di programmi occupazionali tesi al mantenimento o all’incremento degli addetti in azienda.



Beneficiari del bando a sostegno delle aree di crisi industriale complessa di Fermo e Macerata



L’agevolazione sostiene le micro, piccole e medie imprese con unità produttiva attiva in uno dei Comuni dell’area di crisi industriale complessa Fermano Maceratese, con Codice Ateco appartenente al settore manifatturiero e di servizi alla produzione, con priorità per le imprese del settore pelli-calzature e della relativa filiera (in linea col PRRI – Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale dell’Accordo di Programma).



Comuni dell’area di crisi Fermano-Maceratese:

- Carassai

- Altidona

- Campofilone

- Fermo

- Lapedona

- Monterubbiano

- Monte Urano

- Monte Vidon combatte

- Moresco

- Pedaso

- Petritoli

- Porto San Giorgio

- Monte San Martino

- Penna San Giovanni

- Belmonte Piceno

- Falerone

- Francavilla d’Ete

- Grottazzolina

- Magliano di Tenna

- Massa Fermana

- Monsampietro

- Morico

- Montappone

- Monte Giberto

- Montegiorgio

- Monteleone di Fermo

- Monte San Pietrangeli

- Monte Vidon Corrado

- Montottone Ponzano di Fermo

- Rapagnano

- Servigliano

- Torre San Patrizio

- Monte San Giusto

- Montegranaro

- Porto Sant’Elpidio

- Sant’Elpidio a mare

- Civitanova Marche

- Montecosaro Morrovalle

- Potenza Picena

- Tolentino

- Corridonia



Tipologie di investimenti ammessi al Bando della Regione Marche



Sono ammessi all’agevolazione gli investimenti relativi a:

- realizzazione di nuovi impianti produttivi o all’ampliamento degli impianti produttivi esistenti;

- ampliamento e/o alla riqualificazione degli impianti produttivi esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi;

- ammodernamento degli impianti aziendali, anche tramite l’acquisizione di beni strumentali, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa secondo il modello “Impresa 4.0” e/o finalizzato alla tutela della sicurezza e della salute delle aziende e dei lavoratori (Covid, antisismica ecc).

Ogni progetto deve prevedere un programma occupazionale teso al mantenimento e/o incremento delle unità lavorative. L’incremento deve prevedere l’assunzione di nuove unità lavorative a tempo indeterminato, determinato e apprendisti a tempo pieno e deve essere mantenuto per 36 mesi.



Spese sostenute a partire dal 23 luglio 2020 e concluse entro 18 mesi dall’avvio del progetto, relative a:

- Attivi materiali: macchinari, impianti, hardware ed attrezzature specifiche per il progetto, strettamente necessari alla realizzazione, ampliamento e/o riqualificazione e ammodernamento degli impianti produttivi;

- Attivi immateriali: brevetti, licenze, know‐how e conoscenze tecniche non brevettate, programmi informatici concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi;

- Consulenza marketing finalizzata al lancio di nuovi prodotti o all’accesso a nuovi mercati di sbocco commerciale;

- Servizi di consulenza strettamente connessi al progetto di investimento, compresa la redazione del business plan e le spese per acquisizione servizi ICT.

L’investimento minimo è pari a 100.000 €, mentre la spesa massima è di 800.000 €.



Agevolazione per la diversificazione produttiva delle imprese di Fermo e Macerata



La misura a sostegno delle aree di industriale complessa di Fermo e Macerata concede un contributo a fondo perduto, in conto capitale, pari al 40% delle spese ammesse.



Scadenza del bando a sostegno delle aree di crisi industriale complessa di Fermo e Macerata



Lo sportello per la presentazione del bando aprirà dal 13 agosto al 30 settembre 2020. La selezione avverrà tramite procedura valutativa a graduatoria.

La localizzazione dell’intervento dovrà essere indicata in fase di presentazione della domanda. Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda, 1 o più sedi operative non fossero ancora definite, si potrà indicare la presunta sede e comunicarla definitivamente entro e non oltre la prima richiesta di liquidazione.