Mercoledì 14 ottobre a Castorano Seconda lezione del “Corso base di autodifesa femminile”

CASTORANO – Mercoledì 14 ottobre si svolgerà la seconda lezione del “Corso base di autodifesa femminile”.



Si tratta di una iniziativa promossa dall’amministrazione comunale di Castorano col sostegno della Regione Marche ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale misura 7 ossia interventi di sostegno per la ripresa dell’attività sportiva nelle aree colpite dal sisma.



Il corso si svolge ogni mercoledì dalle ore 19:30 alle ore 20:30 presso la palestra Gym Castorano in via Marconi.



Sono previste lezioni di varie discipline utili alle donne per difendersi come muay thai, kick boxing e shoot boxe.



Il progetto è realizzato grazie alla collaborazione di U.S. Acli provinciale, che coordina gli interventi, e l’A.S.D. 3 Colli Spartan Fighters.



Per informazioni e per le iscrizioni (ancora aperte) ci si può rivolgere al seguente contatto telefonico: 3200680707.