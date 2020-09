Midland GS: chi è il nuovo Mister Dino Del Re

Il tecnico chiantigiano Dino Del Re è arrivato alla Midland con un bagaglio pieno di esperienza e tante vittorie costruito in tre lustri impiegati a insegnare futsal "multi level": dal regionale al nazionale, dal maschile al femminile, dalla prima squadra al settore giovanile.

Un patrimonio che può aiutare la prima squadra rossoblu, a raggiungere l’obiettivo del riscatto dopo un'annata particolarmente sfortunata. Squadra oggettivamente rinforzata dall'ottima campagna acquisti pilotata dal D.G. Giacomo Robuschi.



Conosciamo meglio Mister Dino Del Re.

Tantissimi anni di Calcio a 5, ma anche per lui i primi calci sono sui "campi grandi". Fin da bambino all'Impruneta, poi tutta la trafila delle giovanili fino ad affacciarsi nella prima squadra in promozione. Una lunga squalifica e il girovagare in altre società interrompono il suo feeling con il football e gli aprono le porte di un nuovo sport ancora agli albori.

Siamo a metà degli anni novanta e dal mondo amatoriale del calcetto prende forma la gloriosa Wild Duck dell'Impruneta che, nel giro di pochi anni, raggiunge i livelli più alti del futsal regionale.

Per Dino Del Re un gran bel quinquennio interrotto, purtroppo, da un grave infortunio che lo costringe ad attaccare prematuramente le scarpette al chiodo.

Ma l'amore per questo sport è ormai sbocciato e il "fil rouge" non si interrompe: ha inizio così la carriera da allenatore proprio con le Wild Duck in C1.

Un po' di pausa e poi il prorompente ritorno sulla panchina nel 2008/09: con Del Re alla guida il Circolino Impruneta (ex Wild Duck) riconquista la promozione nel massimo campionato regionale e l'anno successivo (targata Tuttauto) mantiene la categoria chiudendo con un ottimo ottavo posto.

Un biennio record, ma è ormai tempo di lanciarsi in una nuova avventura con il Pian di San Bartolo ripartendo dalla serie D nel 2010/11. Subito il palmares del coach di Strada in Chianti si impreziosisce di una seconda promozione... niente male come inizio di carriera!

L'anno successivo potrebbe essere ancora più esaltante: da neo promossi in C/2 i fiesolani sfiorano il miracolo fermandosi ad un solo punto dalla capolista Curiel e perdendo la finale play-off contro gli Amici della Concordia.

Per Dino ancora un anno al Pian di San Bartolo, ma è già tempo di fare altre esperienze.

Inizia così il triennio alla Sangiovannese: Juniores, Under 21 (secondo posto e premiazione ai "Toscana Futsal Awards") e Serie B nel 2015/16 co-pilotando con Massimiliano Toria la squadra verso una tranquilla salvezza. Tra gli eroi di quella avventura nel "nazionale" due degli attuali giocatori Midland: il portiere andaluso Emmanuel Cerezuela e Bonifacio Tancredi.

Alla chiusura dell'esperienza bianco-azzurra Mister Del Re affronta in rapida successione due nuove avventure e ne esce arricchendo di molti trofei la sua bacheca.

Nel 2017/18 alla Mattagnanese con il monumento del calcio a 5 italiano Andrea Bearzi, vittoria nel Campionato di C1 e della Coppa Toscana, con cavalcata fino alla finale nazionale!

Non solo, fa crescere anche i giovani mugellani portandoli al secondo posto nel torneo Juniores. Tra di loro anche tre ragazzi che hanno poi indossato la maglia rossoblu (Naldi, Cianferoni e Monchetti).



Nel 2018/19 con l'IBS Le Crete vittoria sia nel Campionato di C2 che nella Coppa Toscana.

Una stagione record con 22 vittorie 2 pareggi e 2 sconfitte. 147 gol fatti e 50 subiti.



Indiscutibile la sua conseguente proclamazione come migliore allenatore toscano della categoria!



Dopo due "double" in due anni il super vittorioso DDR lascia il maschile per cimentarsi anche nel femminile nazionale in A/2 con il Firenze.

Una breve parentesi prima di approdare alla Midland.