Midland GS, una grande esclusiva regionale in arrivo

La federazione sta assegnando i titoli “Elite” per la stagione 2020/21 alle migliori scuole calcio della Toscana. Solo una decina di società su tutto il territorio regionale riesce a ottenere tale ambìto riconoscimento per i numerosi requisiti di qualità richiesti.

Per poter essere annoverati tra le “Scuole Calcio di Elite” è necessario che la società abbia numeri da top team relativi a tutte le squadre del settore giovanile in tutti i campionati federali: Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi (nel caso di Midland GS anche Under 19).

Oltre a questo sono richieste anche qualità inerenti alle qualifiche di istruttori e allenatori, alla quantità e alla bontà degli allenamenti svolti, alla soddisfazione delle famiglie sotto tutti gli aspetti dell’offerta tecnica ed economica.

Un titolo che certificherebbe in maniera importante, per la Midland, la qualità del lavoro svolto. Un fregio che inorgoglirebbe e stimolerebbe la società ad andare sempre avanti e a resistere ai grandi danni subiti a causa del Covid19.

Nelle prime settimane del nuovo anno ci saranno gli ultimi step della procedura e poi, conseguentemente, l’ufficializzazione delle nomine.

La ciliegina sulla torta sarebbe il fatto che Midland sarebbe l’unica scuola calcio a 5 in Toscana ad avere questo titolo, una bellissima soddisfazione che vorrebbe dire molto per la società, ma anche per il movimento del calcio a 5.