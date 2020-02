Milano Pavia News - Notizie, Attualità e Cronaca Milano Pavia e provincia

Il sito dell'informazione legata al territorio milanese e pavese, ci puoi trovare anche sul canale 89.

L’informazione, la cronaca vigevano, news milano le trovi direttamente su milano pavia news

La società editrice di telePAVIA è Media Team Communication s.r.l. operante dal 2009 nel settore televisivo con autorizzazione ministeriale come Fornitore di Contenuti per la Televisione Digitale Terrestre.

MilanoPavia nasce dall’idea di un gruppo di professionisti della comunicazione, spinti dalla passione per il mezzo televisivo e dalla volontà di creare un emittente per il territorio. Il progetto si avvia con l’unione delle esperienze di professionisti nel settore pubblicità e marketing.



Ma è nel 2019 che TelePavia diventa MilanoPavia.news, il centro di produzione di MilanoPavia si avvale di studi e tecnologia all’avanguardia, con un processo produttivo in HD alta definizione e la trasmissione in formato 16:9.



Milano Pavia News è il sito dell'informazione legata al territorio di Milano, Pavia e provincia.

Al suo interno potrai trovare le sezioni di politica, attualità, notizie e cronaca milano.



MilanoPavia Tv è dotata di una moderna tecnologia che permette di ricreare ambienti virtuali in tempo reale all’interno dei quali i conduttori e gli ospiti si muovono ed interagiscono in diretta con gli elementi di arredo e scenari elettronici.

Qui vengono realizzati i telegiornali ed i programmi di informazione.



Il nostro staff è composto da molti professionisti spinti dall’entusiasmo e dalla voglia di entrare in un progetto decisamente innovativo per la provincia.



Attualmente tra collaboratori e dipendenti lavorano a MilanoPavia Tv circa 15 persone.

Milano Pavia Tv trasmette 24 ore su 24 sul canale 89 e 691 del digitale terrestre.