MilleVoci 2021, in onda

Ci siamo, tutto è pronto all'avvio della diciassettesima edizione del programma musicale più famoso d'Italia (e non solo) trasmesso dalle emittenti tv private.

E' tutto pronto. Qualche ritoccatina quà e là alle scalette degli artisti ed a qualche loro conferma alla partecipazione (il Covid colpisce ancora) e le puntate di "MilleVoci" edizione2021, 15 da un'ora, saranno servite su di un piatto d'argento al publico televisivo Italiano e quello che segue il formmat da altri Paesi del mondo, grazie alle tante emiìtteti televisive regionali, nazionali, della piattaforma Sky, del sistema TiVùSat in HD e del web al canale "MilleVoci" di YouTube.

Come ogni anno al format interverrano ospiti noti a livello nazionale ma anche qualche bravo emergente che investendo una piccola cifra (per i costi tecnici che sono a suo beneficio), soddisfa una concreta visibilità, utile per la sua immagine e quindi per la carriera artistica.

La padrona di casa, Daphe Barillaro, che introdurrà i numerosi ospiti VIP e non, è più che mai agguerrita. Al pianoforte, anche lui "gasato", pronto per un tappeto musicale di compagmia, ci sarà il M.ro Alessandro Alessandro. Si, lo stesso che accompagnava Marta Flavi in "Agenia matrimoniale" e che fu impegnato al pianoforte del "Maurizio Costanzo show" (canale 5).

Riccardo Antonelli, oltre ad interpr4etare parter del suo repertorio, sarà componente aggiunto al "trio scanzonatissimo" per l'esecuzione di brani cantati all'impronta.

Insomma, come sempre ci sarà da divertirsi oltre che a godere di buona musica italiana.

Ma vediamo el dettaglio la programmazione televisiva di quest'anno:

Il giovedì, a partire dal 2 dicembre, MilleVoci sarà trasmesso a cura di "Tele Cupole" sul canale Sky 824 e su TiVùSat sul canale 422 nonché sul canale 15 del dtt in Piemonte (dalle ore 21,30).

La domenica, a partire dal 21 novembre, il format sarà in onda sul canale 68 di BOM channel (dalle ore 21,30), a diffusione nazionale.

Dal 2 gennaio 2022 "MilleVoci" potrà essere visto anche su YouTube, al canale omonimo "MilleVoci".

Buona visione.