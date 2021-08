Mittelfest dal 27 agosto al 5 settembre 2021 a Cividale

Noi "eredi" della Mitteleuropa oggi, secondo Giacomo Pedini, Direttore Artistico

Mittelfest "Eredi"



teatro | musica | danza

Cividale del Friuli | 27 agosto → 5 settembre



Mittelfest riconferma la sua vocazione di festival multidisciplinare – teatro, musica e danza – e internazionale, posizionandosi come punto di incontro tra le esperienze italiane e balcaniche, rendendo Cividale del Friuli un aggregatore di pensieri, visioni e prospettive. A trent’anni dalla prima edizione,



MittelFest è ancora il punto di approdo di artisti e pubblici, luogo di un dialogo costante tra le diverse anime che convivono nel territorio della Mitteleuropa.



Ma cosa significa dire Mitteleuropa oggi?

Questa la domanda che attraversa il tema del 2021, eredi.



Ogni persona è chiamata, prima o poi, a confrontarsi con i lasciti del tempo, con quello che le esperienze hanno depositato addosso. Cosa intende farne? Quanto vogliamo trattenere e tramandare della nostra personale eredità?



“La condizione di eredi ci riguarda, insomma, in ogni momento: interrogarsi sul suo significato vuol poi tentare di orientare, a partire dalle condizioni date, l’agire quotidiano; è una maniera per dare senso alle azioni.



Siamo continuamente depositari e depositarie di qualcosa che abbiamo ricevuto e che non smettiamo di ricevere, ma cosa fare di queste eredità? Quali saranno le nostre scelte? Rifiutare o tramandare?



Migliorare o peggiorare? Prendere qualcosa di nuovo o abbandonare? Qual è il campo d’azione che segna le nostre libertà e responsabilità? Queste sono le domande e le fascinazioni che nel 2021 muoveranno il lavoro di Mittelfest, chiamato a confrontarsi con vari anniversari, ognuno capace di stimolare il gusto di una riflessione intorno alla varietà di quel che si è ricevuto.”

Giacomo Pedini, Direttore Artistico