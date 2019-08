“Models Runway Italy Fashion Show – Milano 2019”

L’Evento Moda unico nel suo genere al Mondo è atteso per la quinta edizione.



La Quinta edizione - alle porte della Fashion Week milanese - si terrà nei giorni 5 /6 / 7 / 8

settembre 2019 nella capitale mondiale della Moda - “Milano”.

Il Fashion Manager Giancarlo Presutto, Presidente Nazionale della Federazione Moda di UNIMPRESA, ideatore e produttore dell’evento fashion tra i più noti nello scenario del fashion system internazionale nel 2019 ha scelto quale principale partner nella co-produzione proprio Unimpresa.

Grande partnership raggiunta anche con “Fashion Tv Italia” il canale moda più importante al Mondo in assoluto, seguito dai migliori Fashion Designers e migliori Fashion Brands.

“Models Runway Italy” nei quattro giorni di lavori oltre alle sfilate in passerella produrrà shooting fotografici e clip video pubblicitari per i fashion designers e brands ospiti. Un’ organizzazione completa di 60 persone tra staff e ospiti.

La Fashion Stylist dell’evento sarà Mariateresa D’Arco – al quinto anno consecutivo, la conduzione del fashion show sarà affidata per il secondo anno consecutivo alla splendida Valeria Altobelli.

Un parterre di grande qualità e bellezza farà da cornice alla serata.

Come ogni anno ci saranno Fashion Designer e Fashion brands internazionali, nell’edizione 2019 saranno circa 14. Inoltre saranno tantissime le personalità della moda presenti.

L’8 settembre si terrà il Fashion Show nell’elegante e importante location “Pastrengo 14 Eventi” sita in via Pastrengo n.14 – zona Isola, Milano.

Ore 17.00 red carpet e ore 18.00 inizio delle sfilate, ingresso su invito.

I Fashion Designer e Brand presenti saranno:

Margherita La Cles Haute Couture (Trentino Alto Adige / Sicilia); Valentina Poltronieri Prêt-à-Porterfd (Lombardia);

Galina Biryukova, Nikolay Biryukov Haute Couture (Russia); Milena Buzan Haute Couture (Russia);

Luigi Bruno Haute Couture (Lazio);

Monica Bartolucci Haute Couture (Lazio); Pietro Bruno Trunfio Haute Couture (Calabria); Quesney Pryymak Olga Prêt-à-Porter (Francia); Gilda Mazza Bijoux Dinamic Lab (Liguria);



Federica Fasoli shoes (Lombardia);

Daniel Hio Bags (Lazio);

LoomLoom Bags Milano (Lombardia);

Tango Chic Haute Couture (Campania);

Cremisi Studio “Bags With&for Women (Toscana);

Presenti a Models Runway Italy personalità del mondo dello spettacolo e della moda tra cui:

Ludmilla Radchenko ( Modella – artista Pop Art),

Valeria Altobelli ( Modella – Rai Tv)

Serena Fumaria (Modella – Mental Coach, YouTuber, Scrittrice)

Alessandra Giulivo (presidente della Camera Nazionale Giovani Fashion Designer) Sofia Catalano (Giornalista “Gente e Corriere della Sera”

Emilio Pompeo ( Produttore Italia “FashionTV”) Ale Musella (Editore Free Magazine)

Alice Traini (cantante)

Reyson Grumelli (attore)

Pietro Armatore ( Armatore Uomo)

Il Team di professionisti di “Stage Line Professional, Proequipe Beauty Company e Jacky M.” cureranno il Make Up nei quattro giorni dell’evento, il team di Paolo Demaria si occuperà della parte dello stile dei capelli.

Tra i Partner Tecnici spiccano :

Convergenze S.P.A., Models Runway Italy Clothing, Camera Nazionale Giovani Fashion

Designers, Unimpresa (Unione Nazionale Imprese),Top Models University, Amaro Don Carlo, Premio Moda ,Galatea Village, Centro Studi Modì Italia, Tecnoscuola Italia.

Prestigiosi i media partner dell’evento Canali TV (dig. Terrestre e piattafoma Sky), Canale

web di eventi nazionali e internazionali dedicati al mondo dell’immagine e della moda.

Tra cui:

FASHION TV Italia / FashionTV

Julie News Tv digitale terrestre e sky

Star Tv – piattaforma Sky

Free Magazine Milano

Post Garage Web Radio Milano

AoB Magazine

Fashion Post One Web

We Love Fashion Web

FashionTV Channel e altri. Ufficio Stampa

Model Runway Italy