Mydatec supporta casaclima network lombardia per rispondere alle sfide dell’abitare moderno

Relazione e confronto tra professionisti per un’edilizia di qualità e al passo con le esigenze dell’abitare moderno: nasce da questo intento CasaClima Network Lombardia

Milano, 11 febbraio 2020 - Relazione e confronto tra professionisti per un’edilizia di qualità e al passo con le esigenze dell’abitare moderno: nasce da questo intento CasaClima Network Lombardia, un pool di operatori ed imprese del settore al quale da quest’anno ha aderito anche MyDATEC, marchio Telema che propone sistemi innovativi per la climatizzazione e il controllo della qualità dell’aria.



Uniti dall’obiettivo del costruire bene nel rispetto di elevati standard costruttivi, le iniziative messe in campo dai professionisti di CasaClima Network Lombardia si pongono l’obiettivo di promuovere i valori di comfort abitativo e di efficienza energetica rispecchiando pienamente la mission di MyDATEC.



Confronto e formazione continuativa sono da sempre i pilastri su cui si fonda il Network con l’intento di coinvolgere le aziende in una cultura della Certificazione di Qualità che mira a garantire in maniera trasparente il valore degli immobili certificati.



“La possibilità di continuare ad evolvere come azienda per essere sempre più in grado di soddisfare le moderne esigenze abitative, ci ha guidati nella decisione di entrare a far parte di CasaClima Network Lombardia. L’opportunità di confrontarsi con altri professionisti del settore e condividere i parametri e le best practice necessarie per garantire un’edilizia di qualità rappresentano un vantaggio competitivo di reale importanza che non può essere trascurato all’interno di un mercato in costante evoluzione” commenta Laura Scandolara, Marketing Communication Manager di MyDATEC Italia.



In qualità di supporter, MyDATEC parteciperà attivamente alle attività organizzate dal network nel corso dell’anno nonché al Forum dell’innovazione in edilizia, BeTheGap, che ogni anno si attesta come un importante momento di confronto e aggiornamento tra professionisti del settore.