Mystery Ranch si toglie un gran peso con Centric PLM

CAMPBELL, Calif., 12 Novembre 2019 – Centric Software è lieta di annunciare l’uscita della storia di successo del suo cliente, Mystery Ranch.



Forte di una tradizione basata su comfort, funzionalità, durata e qualità, Mystery Ranch crea zaini e sistemi di trasporto carico per militari, cacciatori, e appartenenti a comunità montane e alpine impegnate nella lotta agli incendi boschivi. Mystery Ranch ha sede a Bozeman, Montana, ed è un marchio globale con produzione e vendite nazionali e internazionali, nonché modelli di business diretti al consumatore e all’ingrosso.



Luke Boswell, Director of Product di Mystery Ranch spiega come l’azienda fosse arrivata a un punto in cui era diventato impossibile gestire efficacemente la progettazione, lo sviluppo e il lancio di prodotti utilizzando la loro soluzione PLM legacy, fogli di calcolo e messaggi di posta elettronica.



“Avevamo un sistema PLM datato, ma non faceva tutto ciò che volevamo. Più specificamente, non era in grado di gestire un “pacchetto prodotto” nella sua totalità. Era molto incentrato sulla distinta base, quindi operavamo in una situazione di grande caos, generato dall'uso di una serie di fogli di calcolo per costi, sourcing, materiali e dati di test. Abbiamo un impianto di produzione interno a Bozeman, in Montana, e produttori su commissione in Asia e avevamo bisogno di una soluzione PLM dotata della flessibilità necessaria per gestire le nostre diverse modalità di lavoro con i produttori.”



Mystery Ranch ha implementato Centric 8 PLM per centralizzare e ottimizzare i dati di prodotto, al fine di sviluppare prodotti in modo più efficiente, ridurre al minimo gli errori, promuovere l'innovazione e, in ultima analisi, servire al meglio i clienti più esigenti, con prodotti di alta qualità. Oggi, la precisione della distinta base è migliorata del 30%. I fogli di calcolo per costi e determinazione dei prezzi sono un ricordo del passato. E l'azienda ha una solida base digitale che consente infiniti margini di crescita.



In che modo Mystery Ranch ha realizzato questa trasformazione digitale con Centric PLM?



Mystery Ranch (www.mysteryranch.com)



Mystery Ranch è, fin dalle sue origini, un'azienda orientata al prodotto, che progetta zaini adeguati alla tipologia di lavoro che sono chiamati a svolgere e alle persone che si impegnano a farlo, utilizzando in assoluto i migliori materiali disponibili e i metodi di costruzione più resistenti.



