Nasce IKIGAI, il nuovo indicatore economico per le imprese

Il nuovo studio Acacia Group sull’andamento socioeconomico del paniere significativo delle imprese umbre in collaborazione con la Luiss Business School, che metterà in campo l’esperienza accademica e professionale per il paniere di imprese selezionato.

IKIGAI è un termine giapponese, dove “Iki” vuol dire “esistenza” e “gai” è utilizzato per indicare lo “scopo”, quindi possiamo dire che rappresenti “lo scopo di vita e d’impresa“.



L’EQUILIBRIO D’IMPRESA

Oltre ad essere un concetto affascinante e che fa riflettere, l’Ikigai è anche un metodo pratico per capire qual è lo scopo della tua impresa.



È infatti l’intersezione di 4 elementi:

• ciò che ami fare (passione)

• ciò in cui sei capace (vocazione)

• ciò che può apportare un cambiamento positivo (missione)

• ciò che occorre per generare valore e profitto (professione)



Trovare una strada che rispetti ognuno di questi quattro parametri aiuta a trovare il proprio scopo nel quotidiano e a progettare il futuro.



Il progetto ha l’obiettivo di analizzare e promuovere l’andamento delle imprese, favorendo i comportamenti virtuosi e le iniziative aziendali che si ripercuotono positivamente sul benessere dell’azienda, dei collaboratori e della comunità in generale.

Le aziende saranno valutate, oltre che per le performance economiche 2022, anche in base a diversi parametri (sociali, sostenibilità, internazionalizzazione, welfare, innovazione,…) dove la sintesi sarà la cartina al tornasole di come sta marciando l’economia regionale.



Il 2022 prevede un calendario fitto di incontri con le imprese per valutare lo stato dell’analisi, e per un confronto con le Istituzioni, il mondo del credito e universitario su temi e argomenti di attuale interesse.



Le sessioni saranno curate dalla Luiss Business School e inizieranno ad aprile 2022 con il primo appuntamento sui Mega Trends e gli scenari economico-politici sottesi al new normal post pandemia.

A coordinare il lavori del primo incontro sarà il Prof. Paolo Boccardelli, Direttore della Luiss Business School e Professore ordinario di strategie d’impresa.



“Questi momenti – commenta Francesco Pace, Acacia Group – rappresentano un importante confronto per dare valore al percorso dell’impresa e dell’imprenditore, inoltre sono utili a coltivare le “buone relazioni”.

La collaborazione con la Luiss è per noi motivo di grande soddisfazione, nonché ulteriore conferma del nostro cammino di crescita che coinvolge centinaia di imprese della regione.

Altra tappa fondamentale del 2022 sarà l’ECONOMIC CHALLENGE, che sta riscuotendo consenso nelle imprese e nelle istituzioni regionali, del quale sveleremo i contenuti nelle prossime settimane”.



Acacia Group inoltre divulgherà periodicamente il dato aggregato dello studio (rapporto IKIGAI e dati economici parziali del 2022), che porterà alla sessione finale del 15 dicembre 2022 in occasione del consueto Galà delle Imprese, durante il quale saranno assegnati i riconoscimenti alle imprese più virtuose del progetto.



“Applicando il concetto di Ikigai all’imprenditorialità – continua Francesco Pace – vediamo che l’ideale è fare in modo che si intersechino i quattro elementi fondamentali.

Naturalmente, nella realtà dei fatti, è molto difficile trovare l’equilibrio perfetto. Bisogna considerare le condizioni e le priorità specifiche di ciascun momento dell’impresa, dell’imprenditore e del mercato.

In questo senso è necessario considerare l’Ikigai come una vera e propria bussola, da monitorare per cercare di tenere meglio possibile le cose in equilibrio, tenendo conto di alcuni aspetti importanti: ad esempio, non sempre ciò di cui il mondo ha bisogno è ciò che ha successo sul mercato.

Spesso non si riesce a bilanciare l’impatto sociale di un’azienda con la necessità di produrre profitti.

La quotidianità d’impresa talvolta non mette nelle condizioni di riflettere e ritagliarsi i giusti momenti per cercare quelle risposte che possono far sì di crescere in maniera armoniosa.

Se un’impresa riesce a definire in modo chiaro questi ambiti, riuscirà a far sì che il proprio andamento possa avere un impatto ispirazionale all’interno della propria organizzazione e diventi il volano non solo per fare le cose, ma per fare bene le cose.

Perché dietro ad ogni cosa che facciamo c’è una chiara motivazione.

Si tratta solo di prendersi un po’ di tempo e capire qual è il (vero) scopo della nostra impresa.

Perchè in fondo ogni impresa ha il suo ikigai”.