"Natura - I quattro elementi - Fotografie" di Silvana Silvagni

In libreria la quinta, postuma, monografia fotografica di Silvana Silvagni "Natura - I quattro elementi. Fotografie" edizioni Terre Sommerse.

Si tratta di un libro che raccoglie 309 immagini, incentrato sugli Elementi e i loro abitanti, che spaziano dal lontanissimo 1966 fino agli ultimi giorni di vita dell’autrice, scomparsa nel 2016.

Cinquant’anni di scatti, soggetti casuali o ricercati, la ricerca per il particolare, quello di un paesaggio, di una roccia, di una pianta, di un animale, di un monumento, di un uomo.

Natura è l’ ultima opera di Silvana Silvagni, la più complessa e la più ardua elaborazione rispetto ai libri già pubblicati e da pubblicare, per due sostanziali motivi: innanzitutto la difficoltà delle scelte in un archivio di 86 mila fra stampe b/n e colore e diapositive; quindi la vastità degli argomenti trattati, al punto che si è provveduto a suddividere il volume in quattro sezioni, una per Elemento, nell’ordine: Aria, Fuoco, Acqua, Terra.

Biografia

Silvana Silvagni, 1951 - 2016, fotografa professionista, giornalista pubblicista, grafica, saggista, si è dedicata fino dai primi anni Settanta alla fotografia e alla Scienza dello Spirito. Le sue foto di natura sono apparse nelle riviste di settore, come Airone e Oasis, nelle rassegne del WWF, Lipu, Caccia fotografica, nelle Guide della natura della Mondadori: Toscana e Umbria; Puglia, Basilicata e Calabria, in quotidiani nazionali, Enciclopedie scientifiche della Sansoni, libri scolastici della Giunti. Usciti postumi i saggi: L’Astrologia secondo Huber, Assagioli e Alice Bailey; Introduzione alla Kabalah; il saggio teosofico comprendente I sette Raggi Cosmici, La Cerimonia del Wesak, La Festa della Buona Volontà, tutti editi da Robin Edizioni nel 2017; la traduzione dall’inglese de La Bibbia e i Tarocchi di Corinne Heline, Jupiter editore, sempre nel 2017; il saggio Numerologia; il libro di poesia e fotografia Luoghi, Robin, 2018; il romanzo Spirito (gli ultimi due in collaborazione con Gian Maria Molli); le monografie fotografiche Ninfa (con testo suo), Robin, 2019; Terra Santa in grani e Il giardino dei Tarocchi, entrambi editi da Jupiter, 2020; il saggio Il Paradiso terrestre di Dante e il secondo libro di poesie e foto Natura seconda, ancora in coppia con Gian Maria Molli, Jupiter, 2020; il quarto libro di fotografie Impressioni d’Europa, Terre Sommerse, 2021.