Nel mare ci sono i coccodrilli

Il lungo viaggio di Enaiatollah Akbari raccontato da Fabio Geda

Parlare di questo libro è come immergersi in una realtà attuale che appartiene a tutti noi. Spesso l’indifferenza su alcune cronache, non ci permette di focalizzarci sull’effettiva problematica esistente e storie che passano tra le notizie di un telegiornale si perdono nel grande oceano di fatti e parole che ogni giorno passano attraverso le nostre orecchie e davanti ai nostri occhi. L’autore Fabio Geda ha compiuto un’operazione esemplare nel trascrivere la storia di liberazione, sacrificio e coraggio di Enaiatollah Akbari, un bambino ormai adulto che è riuscito a sopravvivere durante una lunga traversata tra l’Afghanistan e l’Italia. Sono tante le persone nel mondo che desiderano una vita migliore e questo libro è una forte testimonianza di come un atto di amore compiuto da una madre che salva la vita di un proprio figlio, abbia realizzato inconsapevolmente un sogno di salvezza e rinascita.



In questa storia vera ci sono i talebani, gruppo portavoce di un ideale religioso discutibile (perché essere dei fondamentalisti su ogni fronte non è mai sinonimo di buoni auspici) e ci sono soprattutto le tappe difficili di un viaggio che accresce interesse nel lettore giovane o adulto. Per Enaiatollah Akbari (Enaiat per gli amici) inizia un percorso di corpi e anime e di posti con il proprio rumore dove le stelle si guardano o si immaginano da prospettive diverse. Un viaggio lungo che si snoda tra le montagne, sulle pietre e gli scossoni, i malori, le perdite, le voci buone o cattive, gli odori... un viaggio dove se sei clandestino, sei illegale anche nella salute, dove destino e destinazione sono la faccia della stessa medaglia, dove un cantiere può diventare casa e trasformarsi in un sistema solare, dove la paura va trattenuta e la tua famiglia sono gli amici che puoi incrociare nella stessa scelta di emigrare per compensare il bisogno di respirare. Nelle pagine si delinea la speranza di una vita migliore anche in un mare di pericoli dove si riesce, con grande fortuna e coraggio, a sopravvivere.



Libro fortemente consigliato nelle scuole.





Filippo Gigante | www.filippogigante.it