Note di PNL di Michele Cardone: la musica alla base della PNL

Come la musica influenza la nostra vita...

Michele Cardone con il saggio Note di PNL spiega al lettore, attraverso la musica, le basi delle tecniche di Programmazione Neuro Linguistica.



Con semplicità, parlando anche a chi non conosce la PNL, Cardone fa esempi pratici e citazioni musicali, utilizza le canzoni e le biografie dei musicisti per spiegare i benefici che questa disciplina ha sull’uomo in particolare e sulla sua vita in generale.



La musica è sempre presente nella nostra quotidianità e ci tocca continuamente, basta prestare un po’ di attenzione per rendersi conto che possiamo ascoltare note ovunque ci troviamo. La musica è un ottimo stimolo al benessere e pur non dovendo scomodare la scienza è facile comprendere quanto sia significativa la sua presenza nella nostra vita.



Note di PNL è un manuale originale, che racconta in modo semplice come la musica possa influenzare i nostri stati d’animo, possa portare alla luce ricordi che credevamo di non avere e allieta il nostro tempo, soprattutto rende più piacevole l’attesa e stimola i nostri sensi.



Michele Cardone con questo saggio ci mostra come la musica possa essere un modello per comprendere meglio ciò che ci circonda, ci aiuta a relazionarci con gli altri e ci stimola interiormente.



Note di PNL è un libro pieno di spunti interessanti, aneddoti musicali che incuriosiscono e appassionano, spronando ancora di più il lettore a comprendere il valore della musica nella PNL.



