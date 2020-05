Olimpiadi 2026, c’è la legge olimpica. ANEF: “Impianti a fune devono riaprire subito, hanno un ruolo strategico fondamentale per il futuro della montagna”

Dopo il sì della Camera lo scorso 15 aprile, il 6 maggio l’ok dal Senato ha convertito in legge la normativa per i Giochi Invernali Milano-Cortina. Un segnale positivo e un impegno concreto: “Ora dobbiamo riprendere l’ordinaria attività, e riaprire gli impianti quanto prima”

L’Italia riparte insieme allo sport. Lo scorso 6 maggio il Senato ha confermato il via libera definitivo alla legge per i Giochi Invernali del 2026, un segnale più che positivo per il nostro Paese e la nostra montagna. Anche ANEF – Associazione Nazionale Esercenti Funiviari – ha accolto con gioia la notizia, seppure in un momento delicato come quello attuale, in cui dal Governo ancora non giungono decreti che consentano la riapertura degli impianti.



ANEF, che negli scorsi giorni ha lanciato un appello chiedendo che il settore non venga abbandonato, avrà un ruolo strategico fondamentale in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina (6-22 febbraio 2026) e successive Paralimpiadi (6-15 marzo). L’approvazione definitiva della legge olimpica rappresenta un chiaro segno di speranza e ottimismo per il futuro dell’Italia, ma è una notizia che – oltre a dare fiducia – stimola a un impegno concreto per tornare ad una vita normale riprendendo l’ordinaria attività.



L’assegnazione da parte del CIO a Milano-Cortina, dopotutto, è stata in parte anche merito delle varie categorie, tra cui albergatori, negozianti, ma soprattutto impiantisti. In un momento in cui il futuro inizia a riapparire più luminoso, è fondamentale che il Governo sostenga il comparto garantendo la riapertura degli impianti già da questa estate, perché solo con un’economia e uno sviluppo forte si potrà garantire il futuro della montagna e dunque l’ottima riuscita dei Giochi Invernali.



UN GIOCO DI SQUADRA



Il decreto Olimpiadi 2026 fissa anche le norme per la governance dei Giochi Olimpici e Paralimpici 2026 con quattro organismi: Consiglio olimpico, di cui faranno parte regioni, province autonome, governo e Coni; Fondazione di diritto privato (presieduta da Giovanni Malagò con l’AD Vincenzo Novari), il comitato organizzatore della manifestazione che curerà la parte sportiva; Agenzia pubblica per le infrastrutture, che si occuperà delle opere per realizzare l’Olimpiade; il Forum Olimpico per la sostenibilità e l’eredità dei Giochi, che avrà il compito di lavorare per la legacy dell’evento, in particolare sul fronte della sostenibilità, dell’abbattimento delle barriere architettoniche, e dell’accesso agli impianti per tutta la popolazione.



Un tema, quello della sostenibilità ambientale, economica, e sociale, e dell’eredità dei grandi eventi, da sempre bandiera di ANEF. «Gli investimenti in occasione delle Olimpiadi - ricorda la Presidente Valeria Ghezzi - dovranno essere duraturi per il territorio. Da sempre la priorità di noi impiantisti è far crescere la montagna nel segno della sostenibilità attraverso la creazione di lavoro e favorendo l’economia locale. Ecco perché vogliamo impegnarci affinché il lascito olimpico più prezioso sia una consapevolezza diffusa della necessità di tutelare le nostre montagne e le loro comunità residenti e di sviluppare politiche e buone pratiche orientate alla valorizzazione delle potenzialità inespresse, in un’ottica di crescita economica e, soprattutto, sociale. La montagna italiana aspetta da tempo questi interventi».



UNITI PER UN’OLIMPIADE DIFFUSA



I territori su cui si disputeranno i Giochi coinvolgeranno tre regioni (Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige). La storica capacità di ANEF di fare rete sarà un ulteriore vantaggio, così come lo è stata nella scelta dei membri del CIO che, lo scorso 24 giugno, assegnando i giochi a Milano-Cortina hanno voluto premiare un progetto caratterizzato dai costi contenuti, dal fatto che tanti impianti di gara sono già pronti, e da un’elevata sostenibilità.



E se è vero che l’unione fa la forza, è fondamentale che le istituzioni e gli operatori della montagna facciano squadra, mettendo a fattor comune la lunga tradizione ed esperienza delle località alpine, sia durante l’evento iridato, sia nel percorso di avvicinamento, che comprende ancora molti appuntamenti durante le stagioni invernali ed estive.



“Milano-Cortina 2026 unirà le Alpi italiane con una grande metropoli come Milano - afferma la Presidente Ghezzi - ma anche con città come Verona, Bolzano, Trento. Quella che appare come una distanza geografica è, in fondo, il motore che unisce e collega le realtà imprenditoriali e sportive già esistenti sul territorio”.



Realtà che, in questo momento, adottando ogni misura di sicurezza necessaria, avrebbero tutte le capacità per ripartire, assicurando così una stagione estiva attiva, confermando la capacità del nostro Paese di essere sempre pronto ad alzarsi e ricominciare.