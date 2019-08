Olivo Barbieri. Adriatic Sea (staged) Dancing People 2015

Venti immagini riprese dall’alto della costa Adriatica Romagnola, che in certe ore della giornata si trasformano in una specie di set teatrale o cinematografico

Voghera Fotografia 2019, incontro nazionale dedicato alla fotografia d’autore dal titolo “Tra luoghi e persone. Transiti”, presenta dal 14 settembre al 6 ottobre nelle sale del Castello Visconteo la mostra “Adriatic Sea (staged) Dancing People 2015” dell’artista classe 1954 Olivo Barbieri, celebre per le sue fotografie aeree di ambienti urbani che si trasformano in plastici visti dall’alto.



In Adriatic Sea (staged) Dancing People 2015, uno dei progetti più famosi del fotografo italiano, tutto è vero, il paesaggio, le coreografie e le persone. Tutto è reale.

Alla ricerca di nuovi mondi da raccontare con la propria macchina fotografica, Barbieri ha sorvolato in elicottero la costa Adriatica nel momento di massimo affollamento, l’estate, quando, a certe ore della giornata, il bagnasciuga e il mare si trasformano in una specie di set cinematografico, dove la gente in vacanza balla inserita in coreografie immaginarie “progettate” da istruttori di ginnastica, danza o acquagym.







Adriatic Sea è lo sguardo dall’alto di una perfetta e sognante vacanza popolare sulla costa Adriatica, dove ogni figura sembra rispondere agli schemi di una coreografia su un palcoscenico di sabbia e acqua azzurra.

Immagini armoniose ma inquietanti, che trasmettono la leggerezza di chi vive un momento di puro svago, di allontanamento dai pensieri quotidiani, dove l’azzurro del mare è quello che ognuno di noi si immagina quando pensa a una vacanza, e le danze tra battigia e acqua sono una reazione spontanea al genius loci della costiera romagnola.



Tuttavia, in un periodo storico dove il mare è associato alle drammatiche immagini di sbarchi mortali e alla disperazione di persone che fuggono in massa dalle guerre e dalla fame in tutta l’area del Mediterraneo, Adriatic Sea diventa quasi l’irriverente manifesto di un inconsapevole “rito liberatorio” che vuole dimenticare e rimuovere l’altra parte della realtà e raccontare i soli momenti di serena spensieratezza ai quali le vacanze e il mare vorrebbero essere sempre associati.

La seconda edizione di Voghera Fotografia, dal titolo “Tra luoghi e persone - Transiti”, organizzata e promossa da Spazio 53 – Visual Imaging in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Voghera, La Provincia Pavese e photoSHOWall, patrocinata da Regione Lombardia, Provincia di Pavia, Fondazione Cariplo, ASM, FIAF e UNICEF, si svolgerà per quattro fine settimana da sabato 14 settembre a domenica 6 ottobre all’interno delle sale al piano nobile del Castello Visconteo.



Diretta da Arnaldo Calanca con il comitato scientifico composto da Renzo Basora, Luca Cortese, Gianni Maffi e Pio Tarantini, l’edizione 2019 di Voghera Fotografia vuole essere luogo di confronto e riflessione sulla comunicazione visiva e si presenta come un evento diffuso sul territorio che coinvolge l’intera città con un programma ricco di iniziative: sei progetti fotografici con le opere di oltre 25 fotografi italiani e stranieri, più di 250 fotografie esposte, una finestra su “I Giganti del Jazz” con cinque progetti fotografici e quattro incontri, una collettiva FIAF dei circoli della Provincia di Pavia, la prima “Camera Obscura” stabile in Italia, ideata e realizzata da Beppe Bolchi e Spazio 53 nella Torre nord-ovest del Castello Visconteo, una esposizione su Leonardo Da Vinci e una sul 180° della nascita della fotografia, oltre a corsi e workshop, incontri e talk, visite guidate, performance e videoproiezioni.



Per maggiori informazioni su Voghera Fotografia: www.vogherafotografia.it



