Oro e Argento Dominano l'Epoca del Lockdown

Oro e argento sono entrambi metalli molto diffusi e richiesti sia dalla finanza che dall'industria, in questa epoca dei lockdown entrambi hanno reagito con forti rialzi che li hanno portati a dominare la scena dei mercati finanziari per le loro caratteristiche di beni rifugio e non solo

Il prezzo oro che già era aumentato in modo considerevole nel 2019 per le tensioni innescate dalle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti, nel 2020 ha già superato il suo record storico del 2011 arrivando vicino alla soglia dei 2100 dollari oncia.

Anche attualmente il prezzo oro è diminuito attestandosi in prossimità dei 2000 dollari oncia, un valore dal quale potrebbe partire in ogni momento un nuovo rialzo che lo porti a nuovi massimi storici.

I motivi che stanno spingendo così tanto il prezzo oro sono evidenti anche ai meno esperti, il tracollo epocale dell'economia e conseguentemente dei mercati finanziari, causati dalla nuova strategia dei lockdown, hanno fatto piombare il mondo in una recessione epocale di cui non si hanno eguali per vastità e dimensioni almeno in epoca moderna.

In un contesto tanto negativo sarebbe stato impensabile che il prezzo oro non avesse reagito apprezzandosi sostenuto da un numero crescente di investitori finanziari e risparmiatori che acquistano lingotti e monete d'oro per creare riserve auree da monetizzare in caso di bisogno anche presso i compro oro Firenze, Milano, Torino, ecc.

Come nella migliore letteratura delle più grandi crisi economiche, una volta che il prezzo aureo ha raggiunto un livello elevato considerato, almeno da alcuni, potenzialmente non conveniente per chi investe, a cominciare ad aumentare è stato anche l'argento.

Il prezzo argento ha dato vita ad una performance nettamente superiore all'oro in quanto in pochi mesi ha fatto registrare un rialzo di un terzo del suo valore rispetto al prezzo del primo gennaio 2020.

Il prezzo argento avrebbe beneficiato oltre che dall'effetto trainante, come bene rifugio meno costoso, della quotazione oro anche di previsione rosee per la domanda industriale.

In questo contesto il ruolo dell'argento si è scoperto funzionale alla causa green, questo ha messo il turbo alla quotazione di questo metallo meno nobile e prezioso dell'oro ma essenziale in vari contesti strategici come i pannelli solari e lo sviluppo della tecnologia in generale e del 5G nello specifico.

Un premio che favorirà tutti i beni che saranno funzionali alla ripresa post lockdown che prevede una unica uscita che prevede l'obbligatorietà di fondare una nuova economia reale che si basi su uno sviluppo sostenibile dove non ci sarà spazio per attività inquinanti a meno che non siano strettamente necessarie per il sistema.