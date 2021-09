PAC2000A Conad sceglie TESISQUARE® e SHIPPEO per migliorare la visibilità dei trasporti in tempo reale

La più grande cooperativa del consorzio Conad potenzia la propria logistica grazie alla visibilità end-to-end della supply chain per una gestione più efficace e trasparente.

TESISQUARE®, partner tecnologico specializzato nella progettazione e implementazione di ecosistemi digitali collaborativi e Shippeo, leader globale e specialista europeo nella visibilità dei trasporti in tempo reale, hanno annunciato oggi di essere stati scelti da PAC2000A Conad come partner di progetto per potenziare la visibilità dei trasporti in tempo reale (RTTV).



Le soluzioni tecnologiche e le competenze di TESISQUARE® e SHIPPEO sono state selezionate da PAC2000A Conad per migliorare le performance dei processi logistici della cooperativa, che si vede impegnata nella gestione quotidiana di una supply chain articolata e complessa per rifornire gli oltre 1.400 punti vendita presenti su 5 regioni d’Italia.

La suite software TESI TMS fornirà a PAC2000A Conad una visione puntuale delle operazioni di trasporto, rendendo più agile il processo decisionale; i tempi di attesa e di consegna saranno tracciati con precisione tramite geofencing e localizzazione GPS, consentendo di misurare in maniera accurata le prestazioni di consegna e di controllare il network di trasporto. Le informazioni predittive saranno disponibili per tutti i partner della supply chain grazie all’integrazione del servizio di visibilità di Shippeo con la piattaforma e l’applicazione mobile di TESISQUARE®. Inoltre, sfruttando l’automazione dei processi, sarà possibile ridurre il tempo speso nelle attività a basso valore aggiunto. L’algoritmo di Machine Learning di Shippeo elaborerà in tempo reale i dati di localizzazione dei camion e oltre 200 parametri per calcolare un ETA accurato ed affidabile, fornendo quindi agli utenti una visione predittiva in tempo reale per ogni consegna all’interno della TESISQUARE Platform.



“Abbiamo scelto di affidarci a TESISQUARE® e Shippeo perché siamo convinti possano garantire visibilità ed efficienza dei trasporti. Il nostro obiettivo è accedere a informazioni puntuali in maniera rapida e integrata per ottimizzare i processi logistici, che sono tesi a migliorare il livello di servizio al cliente finale. Inoltre, questa scelta, ci permetterà di ottimizzare i giri di consegna al fine di ridurre sensibilmente le emissioni di Co2, nell’ottica di un’attenzione importante al tema della sostenibilità” - afferma l’Ing. Massimiliano Matteucci, Direttore Logistica di PAC2000A.



Grazie all’esperienza di due player riconosciuti a livello internazionale in ambito supply chain e a un network globale di aziende e trasportatori connessi da tecnologie innovative ad alto valore aggiunto, PAC2000A Conad potrà aumentare le prestazioni dell’intera catena del valore, compreso il servizio al cliente finale, migliorando la gestione del flusso logistico e la disponibilità della merce a scaffale.



TESISQUARE® è un partner tecnologico specializzato nella progettazione e l'implementazione di ecosistemi digitali collaborativi, pensati per potenziare i processi di interazione dei molteplici touchpoint e attori della value chain estesa: produttore, distributore, consumatore e altri stakeholder. Fondata nel 1995 a Bra (CN), l’azienda opera a livello nazionale e internazionale in Olanda, Francia, Spagna e Germania, con partnership attive in USA e Russia. Come risultato della sua crescita globale, la customer base di TESISQUARE® ha raggiunto una presenza in 40 paesi nel mondo nel 2020, mantenendo il tasso di fidelizzazione dei clienti al 99%.



PAC2000A Conad è la più grande cooperativa del consorzio Conad, per dimensioni e fatturato, con una rete di vendita che si estende su 5 regioni, dall’Umbria al Lazio, dalla Campania alla Calabria, e ora anche in Sicilia, dopo la fusione con la cooperativa isolana, divenuta effettiva nel corso del 2020. Questo è il profilo di PAC 2000A Conad, tra le prime aziende della Gdo nel Centro e Sud Italia: un gruppo da 4.131 milioni di euro di fatturato, un patrimonio netto di circa 828 milioni di euro, una quota di mercato del 20,57%, 1.479 punti vendita e 75 concept (Parafarmacie, Pet Store, Ottico Conad e Conad Self) che impiegano oltre 20 mila addetti e che hanno fatturato oltre 5,6 miliardi di euro. Forte è il radicamento sul territorio in cui PAC 2000A Conad opera rafforzando la collaborazione con oltre 2.200 fornitori locali con cui ha sviluppato un fatturato di oltre 1 miliardo di euro. Formata da 1.065 soci imprenditori legati al territorio e alla comunità, uniti insieme per affrontare al meglio le sfide future attraverso il consolidamento del modello imprenditoriale Conad, il rafforzamento competitivo, nuove sinergie logistiche e organizzative e soprattutto una maggiore capacità d’investire per un piano di crescita e di sviluppo in tutto il centro e sud Italia.



SHIPPEO, leader globale e specialista europeo nella visibilità dei trasporti in tempo reale, aiuta i principali shipper e fornitori di servizi logistici a ottimizzare i trasporti per offrire un'assistenza clienti eccezionale e raggiungere l’eccellenza operativa. La sua rete con visibilità multimodale si collega ai trasporti FTL, LTL, colli e container, integrando oltre 850 sistemi TMS, sistemi telematici ed ELD attraverso un’unica API. La piattaforma Shippeo consente di accedere in modo immediato alle funzionalità di tracciabilità delle consegne in tempo reale, automatizza i processi clienti e offre una precisione senza pari dei tempi di arrivo previsti, grazie a un algoritmo proprietario sviluppato in-house e leader nel settore. Marchi internazionali come Coca-Cola HBC, Carrefour, Schneider Electric, Faurecia, Saint-Gobain ed Eckes Granini si affidano a Shippeo per monitorare oltre 25 milioni di spedizioni all’anno in 74 Paesi.