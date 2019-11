Pam Local, continuano gli investimenti e la crescita

Inaugurati due nuovi punti vendita convenience store della storica insegna a Siena ed Alessandria

Giornata di festa per Pam Panorama che ha aperto due nuovi punti vendita Pam local nelle città di Siena ed Alessandria. I convenience store della storica insegna sono caratterizzati da un format giovane ed innovativo che, dopo l’apertura dei primi 3 punti vendita pilota nel 2013, a partire dal 2014 ha saputo continuare ad evolversi per crescere e rispondere ai nuovi bisogni dei Clienti.



Gli ingenti investimenti dello storico gruppo veneto hanno portato all’affermazione della prossimità Pam local con 110 negozi presenti sul territorio nazionale, ma il programma di espansione è serrato e prevede per il prossimo anno 30 aperture tra punti vendita diretti ed in franchising. Il convenience store Pam local offre convenienza, praticità e qualità, grazie al ricco assortimento e al numero crescente di meal solution su misura disponibili 7 giorni su 7 con orario continuato, dalle 8 alle 22 dal lunedì alla domenica.



Il punto vendita di Siena si trova in via Banchi di Sotto, 45 nel cuore della contrada della Civetta e a pochi passi dalla centralissima Piazza del Campo, sede del celebre Palio cittadino, del Palazzo del Comune e della Torre del Mangia. Una zona presa quotidianamente d’assalto dai turisti che visitano le meraviglie medievali della città toscana.



Il punto vendita di Alessandria, il primo Pam local della cittadina Piemontese, si trova in corso Roma, 74, nella centralissima via pedonale di grande passaggio caratterizzata dalla presenza di numerose attività commerciali e meta dello shopping cittadino.



All’interno degli store a disposizione dei clienti una vasta gamma di prodotti studiati per soddisfare le esigenze di ogni cliente: gli amanti del benessere possono trovare centinaia di prodotti free from, integrali e ricchi di fibre, ed un’ampia proposta di articoli biologici, vegani e superfood. Chi ricerca una qualità superiore all’insegna dell’italianità può sbizzarrirsi tra numerose eccellenze DOP e IGP, provenienti da fornitori locali e appositamente segnalate in negozio come “prodotti del territorio”. A chi, inoltre, ha un occhio di riguardo non solo al risparmio, ma anche alla riduzione degli sprechi, Pam local offre pratiche monoporzioni e una vasta scelta di sfiziosi piatti pronti, come anche comodi menu in abbinata che offrono, ogni 15 giorni, suggerimenti sempre nuovi per gustose ricette a prezzi competitivi. All’insegna della convenienza Pam local garantisce prezzi bassi tutto l’anno, con particolare riferimento all’iniziativa “Prezzo Promessa” che evidenzia il prezzo più basso su 100 prodotti di uso quotidiano. Da lunedì al sabato i clienti possono godere, richiedendolo in cassa al termine della spesa, della comodità del servizio di consegna a domicilio.



Durante il corso della sua recente storia Pam local ha sempre avuto un occhio di riguardo per le tematiche sociali e per favorire le realtà locali attraverso iniziative sul territorio che coinvolgano le comunità cittadine come ad esempio l’iniziativa "Breakfast Club" che ha permesso di donare 30.000 colazioni alle scuole della città di Genova frequentate dai bambini residenti nell’area del Ponte Morandi. Inoltre, grazie ad un’iniziativa di charity sviluppata nei punti vendita della città della Lanterna, ha raccolto le risorse necessarie per la donazione all’Istituto Comprensivo Teglia di 7 lavagne multimediali LIM. Con il Comitato Croce Rossa di Torino, grazie alla settimana di raccolta alimentare attivata in 15 Pam local della città della Mole, sono stati raccolti oltre 780 kg di beni alimentari di prima necessità destinati a soddisfare i bisogni primari delle fasce più deboli.



L’insegna Pam local è inoltre molto attenta alle tematiche inerenti l’inquinamento ambientale e sensibile alla politica del Plastic Free a tal punto da promuovere nel mese di novembre una campagna di sensibilizzazione ai clienti su tale tema proponendo inoltre un acquisto a prezzo agevolato in tutti i punti vendita di una pratica borraccia in acciaio inox che ha la capacità di conservare per ore bevande calde e fredde.



Grande crescita inoltre per Pam Franchising con sempre più imprenditori che trovano nei local una dimensione d’impresa vincente e profittevole. A tal proposito Pam local si è fatta promotrice del progetto MAP – Managing Academy Program, un percorso formativo e professionalizzante che mira ad accrescere l’imprenditoria giovanile con la formula Pam local in franchising che ha visto i primi due giovani imprenditori avviare la propria attività Pam local grazie alle competenze e capacità acquisite nel corso del MAP.

“Con le aperture dei due Pam local di Siena ed Alessandria abbiamo raggiunto il numero di 110 punti vendita tra diretti ed in franchising sul territorio nazionale con circa 1000 dipendenti di età media di 28,3 anni e più di 500.000 clienti ogni settimana. – afferma il Direttore Canale Prossimità, Andrea Zoratti – Il nostro Gruppo sta investendo molto in questo nuovo format giovane ed innovativo di spesa facile, comoda e veloce ed abbiamo in cantiere per il 2020 altre 30 aperture Pam local”



Per maggiori informazioni, visitate il sito www.pampanorama.it



Pam Panorama, società che opera con le insegne Pam, Panorama e Pamlocal, fa parte di Gruppo Pam, gruppo di riferimento nel mondo della grande distribuzione italiana da oltre 60 anni. Gli oltre 190 punti vendita che compongono la rete Pam Panorama sono presenti in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo.