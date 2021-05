Parte da Venarotta la settima edizione del progetto “Camminata dei musei”

In sei anni 10 comuni coinvolti e 39 iniziative realizzate

Partirà da Venarotta la settima edizione del progetto “Camminata dei musei”.



Il 13 giugno, con partenza alle ore 9,30 davanti alla sede provvisoria del municipio in via Giorgi, prenderà il via una iniziativa finalizzata da un lato a promuovere strutture museali del territorio e dall’altra a far fare attività fisica ai cittadini.



Si tratta di un progetto che in sei anni ha coinvolto diverse strutture museali del territorio e dieci comuni ossia Ascoli Piceno, Monsampolo del Tronto, Cupra Marittima, Acquaviva Picena, Colli del Tronto, San Benedetto del Tronto, Venarotta, Montedinove, Grottammare e Monteprandone.



Il progetto “Camminata dei musei” viene realizzato con il contributo della Fondazione Nazionale delle Comunicazioni e col sostegno della Regione Marche ai sensi della D.G.R. 838/2020 misura 7 – progetto “Movimento & salute 3.0”.



Il programma della manifestazione prevede la visita al Museo del ricamo e dell’artigianato, alla chiesa del Cardinale, al Convento San Francesco (attualmente in fase di ristrutturazione) e ad altri siti di carattere culturale di Venarotta.



La partecipazione è gratuita e per informazioni si può contattare il numero 3442229927



Durante la manifestazione saranno applicati il protocollo e le linee guida dell’U.S. Acli nazionale di contenimento Covid19.