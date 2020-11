Payless promuove l’innovazione con Centric PLM™

L’iconico retailer di calzature sceglie Centric PLM per creare capacità innovativa e ridurre i costi

CAMPBELL, California, 10 novembre 2020 – Centric Software®, fornitore leader di innovative soluzioni enterprise per le aziende che operano nei settori della moda, delle calzature, degli articoli per l’outdoor, dei prodotti di lusso, di largo consumo e home design è lieta di annunciare la sua collaborazione con Payless, il retailer di calzature, che ha scelto la soluzione PLM (Product Lifecycle Management) per la realizzazione di obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale per il rilancio del brand nel mercato degli Stati Uniti.



Trasferita di recente in una nuova sede a Miami, FL, Payless è rinomata per aver sempre fornito valore ai clienti di tutto il mondo. Oltre alla sua nascente attività di e-commerce, Payless è presente in 30 paesi con più di 700 punti vendita in America Latina, Africa, Medio Oriente, Asia e nei Caraibi, al servizio di milioni di clienti attraverso la propria vasta rete globale di distribuzione e negozi fisici.



Sotto la nuova gestione e la leadership esecutiva, Payless mostra ora una crescente attenzione all’innovazione e un rinnovato impegno a fornire un valore impareggiabile su una gamma di abbigliamento, accessori e calzature, facendo dell’investimento in una soluzione PLM una priorità aziendale per il proprio rilancio nel mercato statunitense nel 2020 e oltre.



“Tutto ciò che facciamo, dall’inizio alla fine, ha come focus il nostro cliente,” sostiene Matt Lafone, Chief Operating Officer di Payless Worldwide. “Per offrire al cliente prodotti eleganti e di tendenza al loro giusto valore, ora più che mai, noi, come brand, abbiamo la responsabilità di continuare a innovare e rafforzare il più possibile le nostre capacità di sourcing e di logistica della filiera. Con il nostro rilancio nel mercato statunitense, abbiamo avuto la possibilità di analizzare la nostra attività e di concentrarci sui modi per migliorare l’efficienza operativa. Investire in Centric PLM è uno di questi.”



Centric PLM consentirà agli sviluppatori, ai designer e ai manager di prodotto di Payless di consolidare la comunicazione e di disporre di più tempo per fornire ottimi prodotti – un’unica fonte di verità per lavorare con fabbriche e fornitori. Il PLM consente inoltre a brand come Payless di ridurre le spese, assistere i progettisti con pacchetti tecnici, rimanere in linea con il nostro calendario e comunicare in modo più trasparente.



“Siamo molto lieti che Payless abbia scelto Centric PLM,” afferma Chris Groves, Presidente e CEO di Centric Software. “Payless sta entrando in una dinamica fase di innovazione e sviluppo tecnologico di cui siamo fieri di far parte.”



Informazioni su Payless (www.payless.com)

Fondata nel 1956 a Topeka, KS, Payless è un iconico retailer di calzature con più di 60 anni di tradizione e una costante dedizione al valore. Al servizio di milioni di clienti attraverso la sua vasta rete globale e di negozi fisici e di retail e-commerce, Payless è presente in oltre 30 paesi con 700 punti vendita in America Latina, Africa, Medio Oriente, Asia e nei Caraibi. Rilanciata nel 2020, Payless ha ora sede a Miami, FL, e offre un’ampia gamma di calzature alla moda così come di abbigliamento e accessori, il tutto a prezzo abbordabile, per ogni membro della famiglia.





About Centric Software (www.centricsoftware.com)

Dalla sua sede nella Silicon Valley, Centric Software fornisce una piattaforma di Trasformazione Digitale alle aziende più prestigiose che operano nei settori della moda, del retail, delle calzature, dei prodotti per l’outdoor, dei beni di lusso e di largo consumo e dell'home design. Centric 8, la piattaforma PLM (Product Lifecycle Management) di punta dell’azienda, offre funzionalità enterprise di merchandise planning, sviluppo prodotti, sourcing, gestione della qualità e delle collezioni, specifiche per i settori fast moving consumer goods. Centric SMB offre tecnologie PLM innovative e importanti best practice di settore, specifiche per brand emergenti. Centric Visual Innovation Platform (VIP) offre un’inedita esperienza completamente visiva e digitale per la collaborazione e il processo decisionale e include la Centric Buying Board, per trasformare le sessioni interne d’acquisto e massimizzare il valore del retail, e la Centric Concept Board, per promuovere la creatività e l’evoluzione del concept di prodotto. Tutte le innovazioni Centric accelerano il time to market, danno impulso all'innovazione e riducono i costi.



La quota di maggioranza di Centric Software è detenuta da Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA), leader mondiale nel software di progettazione 3D, Digital Mock Up 3D e soluzioni PLM.

Centric Software ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti nel settore, tra cui l'inclusione da parte di Red Herring nella lista delle prime 100 aziende nel mondo nel 2013, 2015 e 2016. Centric ha inoltre ricevuto diversi excellence award da parte di Frost & Sullivan nel 2012, 2016 e 2018.

Centric Software è un marchio registrato di Centric Software Inc. Tutti gli altri brand e nomi di prodotto sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

