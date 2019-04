Perché dire No alla droga?

Corridonia - continua la distribuzione di opuscoli informativi per dire no alla droga.

Purtroppo anche le Marche non si esimono dal problema droga, con articoli di giornale che non parlano altro che di droga, crimine e delinquenza legata al mondo dello spaccio. I cittadini protestano e le forze dell’ordine sono sempre più presenti. Ma per portare il messaggio contro la droga alle migliaia di giovani cittadini, i volontari di "Mondo libero dalla droga” hanno dato il via ad una vasta campagna di prevenzione per raggiungere i giovani in ogni angolo possibile, costantemente. Questa settimana è stata la volta di Corridonia dove son stati consegnati opuscoli dal titolo La verità sulla droga a negozianti e cittadini che hanno apprezzato veramente l’iniziativa.

Nonostante che “tutti sanno” che la droga fa male, questo business multimilionario ha un sistema di “marketing” molto efficace. Quello che normalmente viene detto ai giovani da chi la “consiglia” o da chi li coinvolge nell’ assumere droga o a bere a dismisura, in realtà li sta invitando ad entrare nel tunnel che li risucchierà ben presto come le sabbie mobili.

Ma di contro sentiamo cosa dice una ragazza con “esperienza” in merito ad alcune ragioni per non drogarsi!

1)Ti servono soldi in continuazione.

2)Il tuo stato emotivo e fisico dipende da una sostanza, e non da quello che fai o che provi.

3)Farai soffrire tutte le persone che ti amano.

4)Col tempo la droga imbruttisce fisicamente, rovina la pelle, i denti...ecc.

5)Quando non riuscirai a procurarla e ne avrai bisogno fisicamente subirai le pene dell'inferno.

6)Perché non c'è più droga buona in giro.

7)La società disprezza i tossicodipendenti.

8)Perderai la patente.

9)Le persone ti allontaneranno.

10)Anche se poi smetti avrai per sempre la tentazione, contro cui dovrai lottarci per sempre.

Te lo dice una che ancora non è riuscita ad uscirne...te ne do un altro milione se vuoi!!

Ecco altri buoni motivi per dire no alla droga:

1. La droga ti fa perdere il controllo di te quando la prendi

2. La droga ti brucia il cervello, e non ne hai un altro

3. La droga costa. Costa molto.

4. La droga ti rende impotente dal punto di vista sessuale (non ti si alza più)

5. La droga ti da dipendenza: se non la prendi, stai malissimo

6. La droga è solo l'ultima parte della rete criminale: se non ti uccide lei ti uccide il crimine

7. La droga ti emargina dalla società... nessuno ti vorrà più

8. La droga ti uccide, se ne prendi troppa

9. La droga diventa il tuo scopo di vita: puoi arrivare a uccidere anche i tuoi amici o genitori

10. Muoiono più persone per la droga che non per gli incidenti degli aerei

Mi sembrano 10 ottimi motivi amico... non iniziare (e non te lo dico da buonista) M.B.

Dai commenti positivi e complimenti ottenuti dai volontari durante l’iniziativa, e evidente che far conoscere la verità sugli effetti dannosi della droga, e le sue devastanti conseguenze, è perfettamente in linea con l’idea di molti cittadini o promotori di una società libera dalla droga, come il filosofo L. Ron Hubbard quando disse: “le droghe privano la vita delle sensazioni e delle gioie che sono, comunque l'unica ragione di vita”.

Per maggiori informazioni visita il sito: www.drugfreeworld.org