Percorsi di orientamento scolastico e professionali gratuiti con “Youth in lab”

Percorsi di orientamento scolastico e professionali

ASCOLI – All'interno del progetto “Youth in lab” di cui è capofila l’Ambito sociale XXII (comuni di Ascoli Piceno, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Folignano, Maltignano, Venarotta, Roccafluvione, Palmiano e Montegallo) è attivo uno sportello con un interessante servizio gratuito. L’Associazione Spazio In – Formazione e la Cooperativa Sociale Lella 2001 Onlus, infatti, hanno attivato uno sportello che sarà attivo tutti i mercoledì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 16 previo appuntamento. (mail: amministrazione@lella2001.it /0735363093 /3204564744). Saranno garantiti, ai giovani di età compresa tra i 16 ed i 35 anni residenti nei comuni di Ascoli Piceno, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Folignano, Maltignano, Venarotta, Roccafluvione, Palmiano e Montegallo, percorsi di orientamento scolastico e professionali; si procederà a somministrare testistica standardizzata e a procedere alla compilazione di bilanci di competenze ai partecipanti, vi sarà la possibilità di lavorare in piccoli gruppi. Questi percorsi offrono la possibilità ai giovani di accedere ad azioni formative di aggiornamento delle proprie competenze professionali o riqualificazione delle stesse, in funzione di effettive e reali opportunità occupazionali. Verranno realizzati anche dei laboratori di gruppo inerenti le seguenti tematiche: le professioni del futuro, riflessione guidata e condivisa sul significato del lavoro, il mercato del lavoro: la domanda, la ricerca e l’offerta, gestire il colloquio di lavoro, fare un Piano di promozione personale e un Focus sulla manutenzione dell’impiegabilità. Il progetto “Youth in lab” si avvale del cofinanziamento della Regione Marche e del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale per l’intervento “decido liberaMente”. Alla realizzazione delle attività progettuali collaborano i partner Associazione Formamentis, Associazione Spazio In Formazione, Cooperativa Sociale Lella 2001 Onlus, Delta Odv, Associazione Teatro delle Foglie e Centro Iniziative Giovani ASD Aps.