Pil sigla un accordo con Terra Moretti Group per la strategia web, creative e social di Bellavista e Sella & Mosca

Pil, agenzia di comunicazione integrata, dinamica e all’avanguardia, aumenta il suo pacchetto clienti grazie all’accordo con Terra Moretti Group, holding fondata nel 1967, la quale gli affida la strategia di comunicazione web, creative e social di due dei suoi brand di vino: Bellavista e Sella & Mosca.

Terra Moretti Group, holding nata dalla realtà della famiglia Moretti, attualmente è composta da sei aziende vinicole che coprono tre regioni italiane: Lombardia, Toscana e Sardegna. Realtà storica e di grande importanza per il territorio italiano, fondata nel rispetto di valori etici quali qualità, concretezza, dedizione e intraprendenza.



Bellavista, azienda vinicola fondata nel 1977 è situata nella prestigiosa zona del Franciacorta, in cui si estende su 190 ettari, possiede una cantina con 15 referenze di vino differenti, destinate al mercato italiano ed estero.

Sella & Mosca, fondata ad Alghero nel 1899, è una cantina all’avanguardia situata in una terra assolata e forte, in grado di forgiare vini di carattere, nel pieno rispetto della tradizione sarda.



Nonostante il momento particolare che stiamo vivendo, dove anche l’economia ne risente fortemente, Bellavista e Sella & Mosca si inseriscono in un settore florido e in crescita, grazie all’aumento della richiesta di vino e l’incremento delle vendite online, generate a causa della quarantena forzata.



Bellavista è solo uno dei tanti brand del settore lusso che dallo scorso anno sono entrati a far parte dell’agenzia, inserendosi in un ampio progetto di strategia comunicativa che vedrà la sede di Milano sotto i riflettori, con un focus particolare sul comparto digital e creative