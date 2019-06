Premio Asthma Training & Teens II° Edizione Nazionale: gioco di squadra tra medici e studenti per sconfiggere l’asma

Campagna Medico Educazionale Nazionale ASTHMA TRAINING & TEENS II° Edizione

Il 31 maggio 2019 si è svolta la cerimonia ufficiale di premiazione della Campagna medico Educazionale ASTHMA TRAINING & TEENS “AT&T” nell'aula magna dell'ITI Guglielmo Marconi di Verona per l’impegno nella tutela e promozione della salute degli studenti coinvolgendo oltre 900 studenti nelle lezioni sull'asma ed i pericoli conseguenti se non diagnosticato per tempo. La cerimonia si è aperta con l’intervento della dr.ssa Maria Elisabetta Conte, madrina e moderatrice dell’evento che ha introdotto nell’ordine i saluti istituzionali del Comune di Verona da parte dell'Assessore alle politiche giovanili avv. Francesca Briani, seguiti dal prof. Gianenrico Senna Primario del Reparto di Allergologia AOUIV delegato a rappresentare l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e la Presidenza SIAAIC, dal Prof. Giuseppe Venturini incaricato dei rapporti con l’utenza e progetti scuole U.S.R. per il Veneto Ufficio per l’Ambito Territoriale VII di Verona, la Dott.ssa Elisa Olivieri docente AT&T, la Dott.ssa Cristina Scaletti immunologa allergologa ricercatrice universitaria del Dipartimento di Medicina Sperimentale e clinica dell’Università degli Studi di Firenze ed infine il Dr. Paolo Bertoli Isf di A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite che, insieme alla dott.ssa Conte, hanno consegnato la targa premiale alla dirigente scolastica dell'ITI G. Marconi - Prof.ssa Gabriella Piccoli esprimendo l'apprezzamento di questa importante iniziativa di utilità sanitaria pubblica.



Secondo il più recente report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l’asma è stato responsabile di 383.000 decessi nel 2015 e negli ultimi anni nella sola Regione del Veneto si è registrato un crescente numero di decessi per asma. Il che implica la necessità di migliorare il controllo della patologia e l’aderenza terapeutica. AT&T nasce nel 2016 da una brillante idea dell'Allergologa Mariaelisabetta Conte e dalla fertile collaborazione di Educational Provider Agency EPA (https://educationalproagency.wixsite.com/provider) perseguendo le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per sensibilizzare i giovani a prendersi cura della propria salute. ASTHMA TRAINING & TEENS è al suo culmine e da anni svetta al vertice delle campagne medico educazionali nazionali coinvolgendo un imponente numero di immunologi, allergologi, pneumologi e pediatri della penisola. La seconda edizione di ASTHMA TRAINING & TEENS è stata realizzata con il contributo non condizionante di A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl, Novartis Farma, GSK, Alk Abellò, Thermo Fisher, Stallergenes Italia, Astra Zeneca, Lofarma. L'iniziativa è patrocinata da SIAAIC, Federasma, Confederazione delle Associazioni dei Diplomati ISEF e laureati in Scienze Motorie CAPDI, Federazione Italiana Sport Paralimpici e sperimentali FISPES, Associazioni Sportive Sociali Italiane ASI, Federazione Italiana Nuoto Paralimpico FINP, ANPEFSS Cultura e Sport, Federazione Ciclistica Italiana, Federazione Nazionale degli Insegnanti FNISM, Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, Associazione Nazionale Docenti AND.