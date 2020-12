Premio Belle Arti, record di partecipanti alle selezioni

Ben tre mostre per le opere vincitrici del Premio Belle Arti.

Vista la particolarità del momento e le tante splendide opere arrivate al Comitato del Premio Belle Arti, un prestigioso riconoscimento alla creatività, è stato deciso di premiare un maggior numero di artisti, perciò l’esposizione delle opere vincitrici sarà suddivisa in ben tre differenti mostre, così da poter dare il giusto risalto ad ogni lavoro e rispettare le norme anticovid.

Le esposizioni si terranno nella prestigiosa location del Piram Hotel di Roma (via G. Amendola 7), a due passi dal Teatro dell’Opera, e saranno inaugurate il 9, il 16 e il 23 gennaio 2021, nel pieno rispetto delle normative e del distanziamento.

L’iniziativa, un concorso internazionale di pittura, poesia, fotografia e scultura in collaborazione con diverse Accademie di Belle Arti, è organizzato dal curatore di mostre e grandi eventi Salvo Nugnes con il contributo di importanti personalità del mondo della cultura e dell’arte come la scrittrice e psicoterapeuta Maria Rita Parsi, Giuseppe La Bruna, già direttore della storica Accademia di Belle Arti di Venezia, Flavia Sagnelli, nota curatrice d’arte, Caterina Grifoni, presidente FIDAPA, ed altri ancora.



Per info e selezioni visitate il sito https://www.artfactoryeventi.it/premio-belle-arti.html, chiamate 0424 525190 o 388 7338297 o scrivete a artfactory.eventi@gmail.com