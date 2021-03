Premio OLIVARUM 2021: Menzione speciale IGP Olio Lucano per l’Olio Extravergine Aurum del Frantoio Pace

L’IGP Olio Lucano del Frantoio Pace si aggiudica la Menzione Speciale al Concorso Olivarum per il miglior olio extravergine di oliva prodotto e imbottigliato in Basilicata nell’annata agraria 2020/2021.

18 gli oli valutati quali eccellenze dal Comitato di Assaggio e dal Panel Regionale e 6 gli Oli Premiati

durante la cerimonia di premiazione avvenuta domenica 28 marzo nella Corte della Masseria Parco dei

Monaci dell’Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese rupestri di Mater



In questa edizione è stata prevista per la prima volta la Menzione Speciale per il Miglior Olio Lucano a

marchio Igp (Indicazione geografica protetta) che è stata assegnata ad Aurum, l’Olio Lucano IGP,

biologico, denocciolato, monocultivar.



Il concorso, giunto alla XVII edizione, è organizzato dal Dipartimento politiche agricole e forestali della

Regione Basilicata e dall’Alsia (Agenzia lucana di sviluppo e innovazione in agricoltura).

L’obiettivo del Premio è favorire il miglioramento e la cultura della qualità dell’olio extravergine d’oliva

lucano, la valorizzazione, la commercializzazione e il consumo sui mercati.



In tale quadro si inserisce il Premio regionale Olivarum, finalizzato ad accompagnare le varie fasi della

filiera che in Basilicata deve sempre maggiormente specializzarsi.



L’olio extravergine d’oliva lucano IGP è il risultato della grande competenza del Frantoio Pace

specializzato nelle varie fasi della filiera, dalla selezione delle olive al confezionamento dell’olio per

garantire un prodotto genuino e sicuro sulle tavole delle famiglie italiane e di quelle oltre confine.