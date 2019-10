E' online il bando per la prima edizione dello S.TE.P. Festival, il primo festival del teatro "plastic free" del comune di Lariano, in collaborazione con l'associazione culturale "Amentesveglia" e l'associazione culturale "ALIAS". Direttore artistico Fabrizio Romagnoli (www.fabrizioromagnoli.it), organizzazione generale Francesca Sangiorgi e Carlotta Sperati. L'iscrizione è gratuita, la domanda di partecipazione dovrà pervenire entro, e non oltre, il prossimo 31 ottobre. E' possibile scaricare il bando sul sito del comune di Lariano...

Il Comune di Lariano (RM), Assessorato alla Cultura, con il contributo del Consiglio Regionale del Lazio, in collaborazione con l’Associazione Culturale Amentesveglia, e l’Associazione Culturale “ALIAS”, organizza il primo S.TE.P. Festival (Solo Teatro Plastic Free Festival), il primo festival del teatro “plastic free” che avrà luogo le ultime due settimane del mese di Novembre 2019, con la direzione artistica dell’attore, registra e autore Fabrizio Romagnoli (www.fabrizioromagnoli.it ).

Cuore pulsante del festival è il concorso teatrale. Il bando è rivolto a compagnie amatoriali, con sede nella Regione Lazio. Il concorso è libero dalla scelta di un genere, e l’iscrizione è gratuita.

- Teatro per ragazzi;

- Teatro classico e contemporaneo;



Per la prima sezione la “Giuria Juniores” sarà formata dagli alunni delle classi delle scuole elementari e medie inferiori del comune di Lariano, che dopo aver assistito agli spettacoli, daranno un voto. La rappresentazione che avrà raggiunto il maggior punteggio riceverà, nella giornata finale, il premio “miglior spettacolo per ragazzi 2019”.



Gli spettacoli della seconda sezione saranno votati da una “Giuria Tecnica”, composta da personaggi (attori, registi) del mondo dello spettacolo, che assegnerà i seguenti premi:

- Migliore attore;

- Miglior attrice;

- Miglior spettacolo;

La “Giuria Tecnica” potrà inoltre assegnare, se lo ritenesse opportuno, altre menzioni e premi speciali.

Ogni sera il pubblico sarà “chiamato” a dare un voto alla rappresentazione alla quale assiste. Lo spettacolo con il miglior punteggio, riceverà il premio “miglior spettacolo – pubblico città di Lariano 2019”.



La sezione ragazzi sarà curata dall’Associazione Culturale “Amentesveglia” di Lariano con il coordinamento di Andrea Abbafati, mentre la seconda dall’Associazione Culturale “Alias”, con il coordinamento di Francesca Sangiorgi.



La scadenza delle domande per l’iscrizione al concorso è il 31 ottobre p.v.

E’ possibile scaricare il bando completo sul sito del comune di Lariano: www.comune.lariano.rm.it



Per ulteriori informazioni:

Segreteria generale del festival: Carlotta Sperati - e-mail: stepfestivalteatro@gmail.com