Programma Invitalia | Brevetti+: a breve sarà possibile presentare domande di agevolazione per la valorizzazione dei brevetti

Brevetti+ è l’incentivo gestito dall’Agenzia Invitalia, rifinanziato con una dotazione di 25 milioni di euro, per la valorizzazione economica dei brevetti rivolto alle micro, piccole e medie imprese, comprese le startup innovative, alle quali è riservato il 15% delle risorse stanziate.

Cosa finanzia Brevetti+



Il programma è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici per la valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato.



L’incentivo può finanziare l’acquisto di servizi specialistici relativi a:



- industrializzazione e ingegnerizzazione

- organizzazione e sviluppo

- trasferimento tecnologico.



In cosa consistono le agevolazioni di Brevetti+



Le agevolazioni prevedono un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 140.000 euro che non può superare l’80% dei costi ammissibili.

Per gli spin-off accademici e per le iniziative con sede operativa in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia le agevolazioni possono arrivare al 100% dei costi ammissibili.

Gli incentivi sono concessi nel regime de minimis.



A chi si rivolge il programma Brevetti+



Le agevolazioni sono rivolte alle micro, piccole e medie imprese, anche appena costituite, con sede legale e operativa in Italia, che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:



- titolari o licenziatari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1° gennaio 2017

- titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 1 gennaio 2016 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”

- titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 1 gennaio 2016, con un rapporto di ricerca con esito “non negativo” che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto

- in possesso di una opzione o di un accordo preliminare che abbia per oggetto l’acquisto di un brevetto o l’acquisizione in licenza di un brevetto per invenzione industriale, rilasciato in Italia successivamente al 1 gennaio 2017, con un soggetto, anche estero, che ne detenga la titolarità

- imprese neo-costituite in forma di società di capitali, a seguito di operazione di Spin-off universitari/accademici.



Come richiedere il contributo di Brevetti+



Per richiedere le agevolazioni è necessario registrarsi ai servizi online di Invitalia indicando un indirizzo di posta elettronica ordinario.

Una volta registrati è necessario accedere al sito riservato per compilare direttamente online la domanda e la documentazione da allegare. E per concludere la procedura di presentazione della domanda è necessario disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del legale rappresentante della società.

Al termine della procedura di compilazione del piano di impresa e dell’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, verrà assegnato un protocollo elettronico.

Importante: non ci sono graduatorie; le domande vengono infatti esaminate in base all’ordine cronologico di presentazione, e dopo la verifica formale, è prevista una valutazione di merito che comprende anche un colloquio con gli esperti di Invitalia.

Le domande possono infine essere inviate fino alla chiusura dello sportello, ma potrebbero essere sospese e successivamente riavviate alla valutazione, sulla base della dotazione finanziaria disponibile.